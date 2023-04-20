12’nci Alaçatı Ot Festivali’ne geri sayım başladı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:08

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:08

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgârlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. Alaçatı Ot Festivali'nin basın toplantısının ikincisi İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra jüri başkanı Ayhan Sicimoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan etkinlikte bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması “Yeniden Doğuş” olacak. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EN GÜZEL YEMEK YARIŞMASI

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini alacağı 12’inci Alaçatı Ot Festivali’nde Çağla Şıkel’in sunacağı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarışacak.

JÜRİ BAŞKANI AYHAN SİCİMOĞLU

Birbirinden ünlü şeflerin yer alacağı Alaçatı Ot Festivali’nin kurucularından Ayhan Sicimoğlu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yemek ve ot yarışmasında Jüri Başkanı olacak.

“DAYANIŞMA RUHUYLA İYİLEŞECEĞİZ”

12. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sizleri, tarihin, doğanın, kültürel zenginliğin büyük bir uyumla kucaklaştığı, Dünya markası Alaçatı’mıza davet etmek için geldik. Sizleri büyüleyici renkleriyle uyanışına eşlik edeceğimiz, umutlarımızı yeniden yeşerteceğimiz, dayanışma ruhuyla yaralarımızı sarıp, iyileşeceğimiz bir coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz. 6 Şubat’ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde taşıyoruz. Ancak bu süreçte bir kez daha gördük ki; Güçlü kültürel kodlarımızla, kocaman yüreklerimizle kenetlendiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Egemenliğinin yüzüncü yılında, doğanın yeniden uyanışının mevsiminde, 12’ncisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali’mizin temasını bu yıl “Yeniden Doğuş” olarak belirledik” dedi.

“YÖRESEL LEZZETLERLE DAHA ÇOK ZENGİNLEŞECEK”

Oran, “Yarımadada yetişen otlar, yerel lezzetler özelinde gerçekleştirdiğimiz ‘Otların rüzgarlı öyküsü’ Alaçatı Ot Festivali’mizde, bu yıl bir istisna yaparak, stantlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis’in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Yarışmalar, sergiler, söyleşiler, konserlerle cıvıl cıvıl misafirleriyle Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde baharı karşılayacağımız 12. Alaçatı Ot Festivalimizde stantlarımız deprem bölgesinden katılımcılarımızın hazırladığı yöresel lezzetlerle çok daha zenginleşecek” diye konuştu. "Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüreğimizde çocuksu bir heyecanla umutlarımızı büyüteceğimiz bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi, Otların Rüzgarlı Öyküsüne, yeniden doğuşun şenliğine, Alaçatı Ot Festivali’mize bekliyoruz.”



