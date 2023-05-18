52. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın kazananı belli oldu
Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde toplanan 52.Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, bu yılın kazanan romanını belirledi.
Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı için 84 eser yarıştı. Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Gürsel Korat, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Sunay Akın’dan oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, bu yıl 84 eseri değerlendirdi. Değerlendirilen eserler arasından Everest Yayınları tarafından yayımlanan, Kemal Varol’un “Babamın Bağlaması” isimli romanına ödül verilmesi kararlaştırıldı.
Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu ödül gerekçesini ise "Babamın Bağlaması, Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı, 52.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görülmüştür." şeklinde açıkladı.
Ödül, 2 Haziran'da, Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda yapılacak Orhan Kemal’i anma töreninde yazara sunulacak.
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