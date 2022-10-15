6. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Kadıköy Plak Günleri hafta sonu boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Sayısız sanatçı tarafından icra edilen “Gamzedeyim Deva Bulmam” parçasının bestecisi Kemanî Tatyos Efendi’nin anılacağı Kadıköy Plak Günleri’nde İstanbul’un birçok noktasından plak dükkânı stantlarını açacak.

Programın ilk günü saat 12.00’de müzik şöleniyle başlayacak. Programda ayrıca söyleşi, imza günü ve DJ performansları da yer alıyor.

6. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanışı ise Gaye Su Akyol konseriyle yapılacak.

