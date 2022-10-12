Kadıköy'deki patlamada ölen 10 yaşındaki Maryam'la ilgili kahreden ayrıntı

Kadıköy'de pazar akşamı 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlamada, en üst katta ailesiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki Maryam Khidivona hayatını kaybetmişti. Küçük kız ile ilgili, patlamadan 2 saat önceye dair kahreden ayrıntı ortaya çıktı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:56
Kadıköy'deki patlamada ölen 10 yaşındaki Maryam'la ilgili kahreden ayrıntı
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İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu. 

Binanın en üst katında Özbekistan uyruklu 10 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. 

Yaşanan patlamada 10 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

"DEDESİYLE BİRLİKTE GELİYORDU"

Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra evine geldiği öğrenildi. Öte yandan küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı ortaya çıktı.

Maryam'ın gittiği futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan konuştu. Demircan, "Çok üzgünüz. Meryem o kazada vefat etti. Çok seviyorduk kendisini. 1 seneden beri bu futbol okuluna geliyordu. Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. 1 seneden beri burada sessiz sedasız oturuyordu. Biz de içimize aldık. Veliler de çok seviyordu. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var" dedi.


kadıköy patlama Fikirtepe

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