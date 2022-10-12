Kadıköy'deki patlamada ölen 10 yaşındaki Maryam'la ilgili kahreden ayrıntı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:56

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu.

Binanın en üst katında Özbekistan uyruklu 10 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu.

Yaşanan patlamada 10 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"DEDESİYLE BİRLİKTE GELİYORDU"

Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra evine geldiği öğrenildi. Öte yandan küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı ortaya çıktı.

Maryam'ın gittiği futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan konuştu. Demircan, "Çok üzgünüz. Meryem o kazada vefat etti. Çok seviyorduk kendisini. 1 seneden beri bu futbol okuluna geliyordu. Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. 1 seneden beri burada sessiz sedasız oturuyordu. Biz de içimize aldık. Veliler de çok seviyordu. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var" dedi.