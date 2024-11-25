6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’na geri sayım başladı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:18

Bu yıl 'Rotary Sihri' sloganıyla yola çıkan Karaköy Rotary Kulübünün düzenlediği 6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın bu seneki konusu "Barış ve Vefa" olarak belirlendi.



“Barış” ve “Vefa” kavramları, tarihi süreç içinde insanoğlunun yaşamını güzelleştiren ve anlam katan insan aklının, tecrübesinin ve vicdanının ürettiği birbirini tamamlayan temel değerler... Bu değerlerden yola çıkarak hazırlanan 30 dakikayı geçmeyen kısa filmler için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Yarışmanın Seçici Kurul Başkanlığını tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent üstleniyor. Seçici Kurul'un ana kadrosunda; İstinye Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Yıldırım, tiyatro ve dublaj sanatçısı Sevgi Gemici, Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Müdürü ve akademisyen Figen Atalay, gazeteci yazar Murat Erdin, Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Selvihan Eroğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Editörü Öznur Oğraş Çolak yer alıyor. Ön Seçici Kurul ise; Ziya Uçkan, Dr. Sibel Turan Akan, Doç. Dr. Selen Gökçen Akyıldız, İrfan Hüseyin Yıldız ve Mert Karasoy’dan oluşuyor.

Yarışmanın ödül töreni 9 Nisan 2025 tarihinde saat 19.00'da Pera Müzesi'nde yapılacak.

Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü verilecek.