Kısa filmlerle uzun yolcuklar: Hafta sonu izleyebileceğiniz yerli kısa filmler

Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:02

Güncelleme: 17.11.2024 - 15:02

Yerli kısa filmler, az zamanda çok şey söyleyen, duygu dolu ve etkileyici yapımlar. Hafta sonu kendinize bir sinema şöleni yapmak istiyorsanız, yukarıdaki filmlerden bir liste oluşturabilirsiniz. Üstelik bu filmleri çevrimiçi platformlarda da kolaylıkla bulabilirsiniz.

1. İki Elin Arasında (2016) – Yönetmen: Osman Yazıcı

IMDb: 8.3

Konusu: Evsiz bir adam ve genç bir çocuğun İstanbul sokaklarında kesişen hayatları, umut ve hayatta kalma mücadelesi üzerine dokunaklı bir hikaye sunuyor.

Neden İzlemelisiniz? Güçlü dramatik yapısı ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicinin kalbine dokunuyor.

2. Dondurma (2018) – Yönetmen: Serhat Karaaslan

IMDb: 8.2

Konusu: Küçük bir köyde yaşayan bir çocuğun, dondurma almak için yaptığı zorlu yolculuğu anlatan film, çocuk masumiyeti ve hayalleri üzerine bir hikaye sunuyor.

Neden İzlemelisiniz? Sundance Film Festivali’nde övgü alan yapım, evrensel bir hikayeyi sade bir dille anlatıyor.

3. Süt (2008) – Yönetmen: Deniz Gamze Ergüven

IMDb: 8.0

Konusu: Toplumsal baskılarla karşı karşıya kalan bir genç kızın, süt şişeleriyle dolu bir tren vagonunda geçen hikayesi.

Neden İzlemelisiniz? Kadın perspektifinden etkileyici bir bakış açısı sunuyor.

4. Buğday (2012) – Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

IMDb: 8.0

Konusu: Tarımsal üretimin ve doğanın değişimi üzerinden bir baba-oğul hikayesi anlatan film, etkileyici atmosferiyle iz bırakıyor.

Neden İzlemelisiniz? Görsel estetiği ve derin anlatımıyla fark yaratıyor.