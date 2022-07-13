74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı: Euphoria, Squid Game, Stranger Things ve daha fazlası...
Her sene milyonlarca insan tarafından heyecanla beklenen ödül töreni Emmy, bu yıl 74. kez gerçekleşecek. 13 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek olan törende dağıtılacak ödüller için aday listesi açıklandı. Listede 25 farklı adaylığa sahip olan 'Succession' dizisini, 20 farklı dalda adaylık alan 'Ted Lasso' takip ediyor.
Televizyon dünyasının en önemli ödüllerinin başında gelen Emmy Ödülleri’nin 2022 adayları açıklandı. Bu yıl dijital platform bazında HBO, 105 aday kazanan Netflix’i geride bırakarak, toplam 108 adaylık ile birinci sırada yer aldı.
HBO’nun drama dizisi "Succession", toplam 25 adaylık alırken, "Succession"ı Apple’ın "Ted Lasso"su ve HBO’nun "The White Lotus"u 20’şer adaylıkla takip etti. Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game de, 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.
NTV'nin aktardığı habere göre; 2022 Emmy Ödülleri, 12 Eylül Pazartesi günü NBC’de ve Peacock’da canlı olarak yayınlanacak ödül töreni gecesiyle sahiplerini bulacak.
İşte 74. Emmy Ödülleri adayları...
EN İYİ DRAMA ADAYLARI
- Better Call Saul (AMC)
- Euphoria (HBO Max)
- Ozark (Netflix)
- Severance (Apple TV+)
- Squid Game (Netflix)
- Stranger Things (Netflix)
- Succession (HBO)
- Yellowjackets (Showtime)
EN İYİ MİNİ DİZİ ADAYLARI
- Dopesick (Hulu)
- The Dropout (Hulu)
- Inventing Anna (Netflix)
- Pam & Tommy (Hulu)
- The White Lotus (HBO)
EN İYİ KOMEDİ ADAYLARI
- Abbott Elementary (ABC)
- Barry (HBO)
- Curb Your Enthusiasm (HBO)
- Hacks (HBO Max)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
- “Only Murders in the Building (Hulu)
- Ted Lasso (Apple TV+)
- What We Do in the Shadows (FX)
DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Jason Bateman, Ozark
- Brian Cox, Succession
- Lee Jung-jae, Squid Game
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Severance
- Jeremy Strong, Succession
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Jodie Comer, Killing Eve
- Laura Linney, Ozark
- Melanie Lynskey, Yellowjackets
- Sandra Oh,Killing Eve
- Reese Witherspoon, The Morning Show
- Zendaya, Euphoria
KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Donald Glover, Atlanta
- Bill Hader, Barry
- Nicholas Hoult, The Great
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis, Ted Lasso”
KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Kaley Cuoco, The Flight Attendant
- Elle Fanning, The Great
- Issa Rae, Insecure
- Jean Smart, Hacks
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Toni Collette, The Staircase
- Julia Garner, Inventing Anna
- Lily James, Pam & Tommy
- Sarah Paulson, Impeachment
- Margaret Qualley, Maid
- Amanda Seyfried, The Dropout
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Colin Firth, The Staircase
- Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven
- Oscar Isaac, Scenes from a Marriage
- Michael Keaton, Dopesick
- Himesh Patel, Station Eleven
- Sebastian Stan, Pam & Tommy
KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Kate McKinnon, Saturday Night Live
- Sarah Niles, Ted Lasso
- Juno Temple, Ted Lasso
KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Anthony Carrigan, Barry
- Brett Goldstein, Ted Lasso
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
- Toheeb Jimoh, Ted Lasso
- Nick Mohammed, Ted Lasso
- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
- Henry Winkler, Barry
- Bowen Yang, Saturday Night Live
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Patricia Arquette, Severance
- Julia Garner, Ozark
- Jung Ho-yeon, Squid Game
- Christina Ricci, Yellowjackets
- Rhea Seehorn, Better Call Saul
- J. Smith-Cameron, Succession
- Sarah Snook, Succession
- Sydney Sweeney, Euphoria
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Nicholas Braun, Succession
- Billy Crudup, The Morning Show
- Kieran Culkin, Succession
- Park Hae-soo, Squid Game
- Matthew Macfadyen, Succession
- John Turturro, Severance
- Christopher Walken, Severance
- Oh Yeong-su, Squid Game
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Connie Britton, The White Lotus
- Jennifer Coolidge, The White Lotus
- Alexandra Daddario, The White Lotus
- Kaitlyn Dever, Dopesick
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Sydney Sweeney, The White Lotus
- Mare Winningham, Dopesick
MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Murray Bartlett, The White Lotus
- Jake Lacy, The White Lotus
- Will Poulter, Dopesick
- Seth Rogen, Pam & Tommy
- Peter Sarsgaard, Dopesick
- Michael Stuhlbarg, Dopesick
- Steve Zahn, The White Lotus
EN İYİ TALK ŞOV ADAYLARI
- Daily Show With Trevor Noah
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight With John Oliver
- Late Night With Seth Meyers
- Late Show With Stephen Colbert
EN İYİ REALİTE YARIŞMA PROGRAMI
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