74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı: Euphoria, Squid Game, Stranger Things ve daha fazlası...

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:38

Televizyon dünyasının en önemli ödüllerinin başında gelen Emmy Ödülleri’nin 2022 adayları açıklandı. Bu yıl dijital platform bazında HBO, 105 aday kazanan Netflix’i geride bırakarak, toplam 108 adaylık ile birinci sırada yer aldı.

HBO’nun drama dizisi "Succession", toplam 25 adaylık alırken, "Succession"ı Apple’ın "Ted Lasso"su ve HBO’nun "The White Lotus"u 20’şer adaylıkla takip etti. Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game de, 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

NTV'nin aktardığı habere göre; 2022 Emmy Ödülleri, 12 Eylül Pazartesi günü NBC’de ve Peacock’da canlı olarak yayınlanacak ödül töreni gecesiyle sahiplerini bulacak.

İşte 74. Emmy Ödülleri adayları...

EN İYİ DRAMA ADAYLARI

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

EN İYİ MİNİ DİZİ ADAYLARI

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

EN İYİ KOMEDİ ADAYLARI

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

“Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh,Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso”

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment

Margaret Qualley, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout

MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Patricia Arquette, Severance

Julia Garner, Ozark

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

Matthew Macfadyen, Succession

John Turturro, Severance

Christopher Walken, Severance

Oh Yeong-su, Squid Game

MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Connie Britton, The White Lotus

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Alexandra Daddario, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Natasha Rothwell, The White Lotus

Sydney Sweeney, The White Lotus

Mare Winningham, Dopesick

MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Murray Bartlett, The White Lotus

Jake Lacy, The White Lotus

Will Poulter, Dopesick

Seth Rogen, Pam & Tommy

Peter Sarsgaard, Dopesick

Michael Stuhlbarg, Dopesick

Steve Zahn, The White Lotus

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