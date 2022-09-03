En son Nilüfer Müzik Festivali'ne de yaşam tarzını hedef alan yasaklar getirildi
AKP'nin “olağanüstü hal” uygulamalarını andıran festival yasakları sürüyor. Son olarak Bursa’da, bu yıl 6. kez düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali de açılışını krizlerle yaptı. Festivale, Nilüfer Kaymakamlığı kamp ve içki yasağı getirdi.
AKP’nin “olağanüstü hal” uygulamalarını andıran festival yasakları sürüyor. Son olarak Bursa, Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali de açılışını krizlerle yaptı. Festivale gece yarısı Nilüfer Kaymakamlığı tarafından kamp ve içki yasağı getirildi. Müzik yasağının ise 01.00’de başladığı “hatırlatıldı”.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve CHP’li milletvekillerinin görüşmeleri sonucu kamp yasağı kaldırılırken içki yasağı devam etti. Şehir dışından da gelen çok sayıda katılımcı bunun üzerine kamp alanına çadırlarını kurdu. İçki yasağının sürmesi ise belli bir yaşam tarzına müdahale olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti.
SAHİPLENEN YOK
Yasak kararının nedenini sormak üzere ulaştığımız Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ise topu birbirlerine attı. Nilüfer Kaymakamlığı çalışanları yasaktan haberdar olmadıklarını iddia etti ve yazışmaların Emniyet Müdürlüğü ile yapıldığını söyleyerek o tarafa yönlendirdi. Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan’ın imzası bulunan yazılı belge için ilçe emniyet müdürlüğüne ulaştığımızda ise “Şu an buradaki herkes festivalde görevli, o yüzden kimse yok. Kaymakamlıkla görüşün, biz orada sadece güvenlik için varız, her türlü yazı onlardan çıktı, bizden değil” yanıtını aldık.
Festivalin sponsorlarından olan bira firması ise yasak üzerine bira stantlarını alandan kaldırarak festivalden çekildi. Festival bugün ve yarın Balat Atatürk Ormanı’nda müzikseverleri ağırlamayı sürdürecek. Festivalde Editors ve The Blaze gibi dünyaca ünlü grupların yanı sıra mor ve ötesi, Cem Adrian, Melike Şahin gibi yerli sahnenin önemli isimleri de konser verecek.
(Festival alanına gelen katılımcılar önce kamp yasağıyla karşı karşıya kaldıkları için içeri alınmadı, daha sonra kamp yasağı kalkınca çadırlarını kurmaya başladı.)
BAŞKAN ERDEM: İPTAL ETMEMİZİ BEKLEDİLER
Konu hakkında görüşlerini aldığımız Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Festivali biz iptal edelim istediler. Biz de inatla iptal etmeyerek direndik. Bu arada bazı kısıtlamalar getirdiler maalesef” diye konuştu.
Turgay Erdem, “Kampla ilgili sorunu çözebilmemizin bir gerekçesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin aynı tarihlerde Orhaneli ilçesinde kamp ve karavanlı bir konser yapmasıydı. Onlara izin verip bize vermezlerse sorun yaşayacaklarını düşündüler. Ana sponsorlarımızdan içki firması gece stantlarını topladı. Aslında bizim festival alanımız güvenli bir alandı. Şimdi içki yasağıyla birlikte büyük olasılıkla dışarıda içki içilecek. Biz festivali 6. kez düzenliyoruz, pandemi öncesi 2019 yılında yaptığımızda da aynı şekilde yapmıştık. İçki satışı da konaklama da vardı, bir tek olay yaşanmadı. O zaman da bu vali vardı. Bunun siyasi bir karar olduğu malum. Dediğim gibi, elimizi kolumuzu keserek festivali iptal ettirmeye çalıştılar, bir kolumuzu da kestiler tabii. Biz gençlerin eğlenmesini ve özgürce kendilerini ifade etmesini istiyoruz. Umarım bizim iktidarımızda bunu daha iyi şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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