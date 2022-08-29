7.Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? "7.Koğuştaki Mucize" filminin oyuncuları kimlerdir? 7.Koğuştaki Mucize filmi nerede çekildi?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:06

11 Ekim 2019 yılında vizyona giren 7.Koğuştaki Mucize filmi dram türündedir. Film, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır. Senaristliğini Kubilay Tat'ın yaptığı 7.Koğuştaki Mucize filminin süresi 2 saat 12 dakikadır.

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zihinsel engelli olan Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşamaktadır. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkı yönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünden Memo'yu sorumlu tutar. 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip Memo'nun adalet arayışını konu ediyor.

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Aras Bulut İynemli

- Nisa Sofiya Aksongur

- Hayal Köseoğlu

- Celile Toyon

- İlker Aksum

- Mesut Akusta

- Deniz Baysal

- Yurdaer Okur

- Sarp Akkaya

- Yıldıray Şahinler

- Deniz Celiloğlu

- Ferit Kaya

- Serhan Onat

- Emre Yetim

- Gülçin Kültür Şahin

- Cankat Aydos

- Doğukan Polat

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşmiştir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 8.2 olarak karşımıza çıkıyor.