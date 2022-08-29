Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır?
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin, yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendi ve filmin senaryosu Rick Jaffa ve Amanda Silver'a aittir. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi, televizyon ekranlarında sinemaseverler ile sık sık buluşmaktadır. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal adı Dawn of the Planet of the Apes olan, bilimkurgu ve aksiyon türündeki filmin süresi 2 saat 11 dakikadır. "Maymunlar Cehennemi" serisinin 3. filmi olan Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 2014 yapımıdır ve film 11 Temmuz 2014 yılında vizyona girdi.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Maymunlar ve insanlar arasındaki kırılgan barış, güvensizlik ve ihanet, her iki kabileyi de dünya üzerindeki hakimiyetleri için bir savaşa sürüklemekle tehdit ediyor.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Gary Oldman
Andy Serkis
Keri Russell
Toby Kebbell
Judy Greer
MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ KAÇ SERİDEN OLUŞMAKTADIR?
Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)
Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 7.6 olarak karşımıza çıkıyor.
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