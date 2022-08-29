Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin, yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendi ve filmin senaryosu Rick Jaffa ve Amanda Silver'a aittir. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi, televizyon ekranlarında sinemaseverler ile sık sık buluşmaktadır. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:13
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir?
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Orijinal adı Dawn of the Planet of the Apes olan, bilimkurgu ve aksiyon türündeki filmin süresi 2 saat 11 dakikadır. "Maymunlar Cehennemi" serisinin 3. filmi olan Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 2014 yapımıdır ve film 11 Temmuz 2014 yılında vizyona girdi.  

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? 

Maymunlar ve insanlar arasındaki kırılgan barış, güvensizlik ve ihanet, her iki kabileyi de dünya üzerindeki hakimiyetleri için bir savaşa sürüklemekle tehdit ediyor. 

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? 

Gary Oldman

Andy Serkis

Keri Russell

Toby Kebbell

Judy Greer

MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ KAÇ SERİDEN OLUŞMAKTADIR? 

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR? 

Filmin IMDb puanı 7.6 olarak karşımıza çıkıyor. 


Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Film Sinema

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