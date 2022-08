Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:13

Orijinal adı Dawn of the Planet of the Apes olan, bilimkurgu ve aksiyon türündeki filmin süresi 2 saat 11 dakikadır. "Maymunlar Cehennemi" serisinin 3. filmi olan Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 2014 yapımıdır ve film 11 Temmuz 2014 yılında vizyona girdi.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Maymunlar ve insanlar arasındaki kırılgan barış, güvensizlik ve ihanet, her iki kabileyi de dünya üzerindeki hakimiyetleri için bir savaşa sürüklemekle tehdit ediyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gary Oldman

Andy Serkis

Keri Russell

Toby Kebbell

Judy Greer

MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ KAÇ SERİDEN OLUŞMAKTADIR?

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 7.6 olarak karşımıza çıkıyor.