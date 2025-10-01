80. Yunus Nadi Ödülleri Muğla'da sahipleriyle buluşacak

Ulusal Bağımsızlık Savaşımızla ve Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi olan gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri 1946'dan beri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin en saygın ödülleri arasında yer alan ve gazetemizin kurucusu Yunus Nadi adına bu yıl 80'incisi verilecek olan Yunus Nadi Ödülleri, Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nde takdim edilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek tören, 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

BEŞ DALDA ÖDÜL VERİLECEK

2025 Yunus Nadi Ödülleri Edebiyat Ana Dalı’nda öykü, roman, şiir; Görsel Sanatlar Dalı’nda karikatür, fotoğraf; Bilimsel Araştırma Dalı’nda sosyal bilimler araştırması olarak sürüyor.

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri, seçici kurulların değerlendirmeleri sonucunda öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür alanlarında 6 dalda 7 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “Öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Turan Akıncı ve Cemil Baskın, “Karikatür” dalında Nuhsal Işın, “Şiir” dalında Nilay Özer.