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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile başladı

9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile başladı

27.06.2026 00:02:00
Güncellenme:
AA
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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile başladı

"Kuğu Gölü" balesi ile 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı.
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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, klasik bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" ile perdelerini açtı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalin açılışında, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesi Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenen eser, tarihi atmosferde izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisini hazırladığı, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un yorumuyla sahnelenen bale, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Kuğu Gölü", festival kapsamında bugün 21.00'de Efes Antik Tiyatrosu'nda bir kez daha sahnelenecek

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