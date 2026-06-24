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Kült film 'Dirty Dancing' canlı müzik ve dansla sahneye taşınıyor...

Kült film 'Dirty Dancing' canlı müzik ve dansla sahneye taşınıyor...

24.06.2026 17:49:00
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Kült film 'Dirty Dancing' canlı müzik ve dansla sahneye taşınıyor...

"Dirty Dancing in Concert" prodüksiyonuyla 1987 yapımı kült film Dirty Dancing, 17 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
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1987 yapımı kült film Dirty Dancing, film gösterimi ile canlı müzik performansını bir araya getiren "Dirty Dancing in Concert" prodüksiyonuyla, 17 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, gösteri kapsamında filmin dijital olarak yenilenmiş versiyonu dev ekranda gösterilirken, yapımın hafızalara kazınan şarkıları canlı grup ve vokalistler tarafından filmle eş zamanlı seslendirilecek.

Başrollerini Patrick Swayze ile Jennifer Grey'nin paylaştığı film, romantizm, müzik ve dansı bir araya getiren hikayesiyle sinema tarihinin sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte izleyiciler, Baby ve Johnny karakterlerinin hikayesini canlı müzik eşliğinde yeniden deneyimleme fırsatı bulacak.

Dünya genelinde ilgi gören "Dirty Dancing in Concert", sinema ve konser deneyimini aynı sahnede birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Gösterinin ardından düzenlenecek özel bölümde ise izleyiciler filmin sevilen şarkıları eşliğinde etkinliğe devam edebilecek.

Film, dünya çapında 214 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde etmiş, film müzikleri çok sayıda başarıya imza atmıştı. Yapımda yer alan "(I've Had) The Time of My Life" şarkısı ise "En İyi Özgün Şarkı" dalında Akademi Ödülü kazanmıştı.

İlgili Konular: #konser #Film

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