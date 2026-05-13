99. Oscar Ödülleri'ni üst üste üçüncü kez o sunacak!

13.05.2026 17:03:00
Haber Merkezi
Amerikalı ünlü komedyen ve sunucu Conan O'Brien, 2027 yılında düzenlenecek 99. Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu üstlenecek. Akademi tarafından yapılan duyuruyla, 63 yaşındaki televizyon yıldızının üst üste üçüncü kez bu prestijli görevi yerine getireceği kesinleşti.

Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan Akademi Ödülleri’nde sunucu bilmecesi çözüldü. ABC kanalı ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar Ödülleri törenini ünlü komedyen Conan O'Brien’ın sunacağını resmen duyurdu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ SAHNEDE

Emmy ödüllü sunucu Conan O'Brien, bu görevlendirmeyle birlikte Oscar sahnesinde üst üste üçüncü kez ev sahipliği yaparak önemli bir başarıya imza atmış olacak. Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Lynette Howell Taylor yaptıkları ortak açıklamada, "Conan'ın zekası ve mizahıyla kutlamaya mükemmel bir şekilde liderlik etmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanarak ünlü yıldıza olan güvenlerini dile getirdiler.

"GERÇEK BİR YARATICI ORTAK"

Törenin yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan da O'Brien ile yeniden çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı. O'Brien’ın kendine özgü mizah anlayışını sahneye yansıtan sıcak bir tarzı olduğunu belirten yapımcılar, "O, hem sahne arkasında hem de sahnede tüm süreci gerçekten eğlenceli hale getiren gerçek bir yaratıcı ortak" değerlendirmesinde bulundu.

14 MART'TA KIRMIZI HALI HEYECANI

Mart 2026’da gerçekleşen törende iğneleyici esprileri ve yüksek enerjisiyle geceye damga vuran 63 yaşındaki yıldız, sinemaseverleri bir kez daha güldürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen 99. Oscar Ödülleri töreni, 14 Mart 2027 Pazar günü canlı yayınla tüm dünyada izleyicilerle buluşacak.

Sezonun tüm ödüllerini toplamıştı... Oscar'lı Jessie Buckley'nin yeni adresi belli oldu! Oscar'lı Jessie Buckley'nin yer alacağı yeni film belli oldu. Buckley, Hamnet'te başrolü paylaştığı Paul Mescal ile yeniden bir araya gelecek.
Oscar'lı yıldız Charlize Theron evlilik kuralı: 'Aynı evde yaşayamam' Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, katıldığı televizyon programında özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulunarak bir daha asla biriyle aynı evde yaşamayacağını açıkladı. Çocukları evde olduğu için bu kararı aldığını belirten 50 yaşındaki yıldız, sevgilisi olacak kişinin ancak yakınındaki bir evi satın alarak kendisine komşu olabileceğini söyledi.
Oscar'da yapay zeka güncellemesi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka ile oluşturulan oyuncular, senaryolar ve dahası için harekete geçti. Yeni verilen kararda, bu şekilde yapay zeka ile üretilen filmler ve adaylıklar kabul edilmeyecek.