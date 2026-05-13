99. Oscar Ödülleri'ni üst üste üçüncü kez o sunacak!

Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan Akademi Ödülleri’nde sunucu bilmecesi çözüldü. ABC kanalı ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar Ödülleri törenini ünlü komedyen Conan O'Brien’ın sunacağını resmen duyurdu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ SAHNEDE

Emmy ödüllü sunucu Conan O'Brien, bu görevlendirmeyle birlikte Oscar sahnesinde üst üste üçüncü kez ev sahipliği yaparak önemli bir başarıya imza atmış olacak. Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Lynette Howell Taylor yaptıkları ortak açıklamada, "Conan'ın zekası ve mizahıyla kutlamaya mükemmel bir şekilde liderlik etmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanarak ünlü yıldıza olan güvenlerini dile getirdiler.

"GERÇEK BİR YARATICI ORTAK"

Törenin yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan da O'Brien ile yeniden çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı. O'Brien’ın kendine özgü mizah anlayışını sahneye yansıtan sıcak bir tarzı olduğunu belirten yapımcılar, "O, hem sahne arkasında hem de sahnede tüm süreci gerçekten eğlenceli hale getiren gerçek bir yaratıcı ortak" değerlendirmesinde bulundu.

14 MART'TA KIRMIZI HALI HEYECANI

Mart 2026’da gerçekleşen törende iğneleyici esprileri ve yüksek enerjisiyle geceye damga vuran 63 yaşındaki yıldız, sinemaseverleri bir kez daha güldürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen 99. Oscar Ödülleri töreni, 14 Mart 2027 Pazar günü canlı yayınla tüm dünyada izleyicilerle buluşacak.