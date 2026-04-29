Oscar'lı yıldız Charlize Theron evlilik kuralı: 'Aynı evde yaşayamam'

29.04.2026 16:56:00
Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, katıldığı televizyon programında özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulunarak bir daha asla biriyle aynı evde yaşamayacağını açıkladı. Çocukları evde olduğu için bu kararı aldığını belirten 50 yaşındaki yıldız, sevgilisi olacak kişinin ancak yakınındaki bir evi satın alarak kendisine komşu olabileceğini söyledi.

Hollywood’un en başarılı isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz hafta New York Times Meydanı’nda bir kaya duvarına tırmanarak yeni filmi 'Apex'in tanıtımını yapan Charlize Theron, bu kez özel hayatıyla gündemde. Drew Barrymore'un televizyon programına konuk olan 50 yaşındaki Oscar’lı yıldız, ikili ilişkilerde "birlikte yaşama" kavramına veda ettiğini duyurdu.

"ŞAKA YAPMIYORUM, GERÇEKTEN SÖYLÜYORUM"

Bir sevgiliyle aynı evi paylaşmanın getirdiği karmaşıklıktan uzak durmak istediğini belirten Theron, net konuştu:

"Gerçekten bunu söylüyorum. İnsanlar şaka yaptığımı düşünüyor ama sanırım bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam. Yapabileceğime emin değilim."

"SOKAĞIN AŞAĞISINDAKİ EVİ SATIN ALSIN"

Yıldız oyuncu, ilişkide mesafenin önemine vurgu yaparken, idealindeki partner modelini esprili ama kararlı bir dille tarif etti. Theron, partnerinin kendisiyle aynı çatı altında olmasını değil, yakınında olmasını tercih ettiğini belirterek, "Yakınlarda olmasını çok isterdim. Mesela, sokağın aşağısındaki evi satın alsın" dedi.

"SEBEBİ KIZLARIM OLABİLİR"

Bu radikal kararın arkasında çocuklarının olduğunu ima eden ünlü oyuncu, duygularının zamanla değişebileceğine de açık kapı bıraktı. Theron, "Belki de bunun sebebi kızlarımın hâlâ evde olması. Belki çocuklarım evden ayrıldığında bu durum değişir. Ama şu an çok özel bir şey arıyorum" ifadelerini kullandı.

