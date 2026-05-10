Sezonun tüm ödüllerini toplamıştı... Oscar'lı Jessie Buckley'nin yeni adresi belli oldu!

Hamnet filminde "Agnes" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Jessie Buckley'nin yeni adresi belli oldu. Bu sezon sergilediği performansla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı, BAFTA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Altın Küre Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü başta olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülen Buckley, yeni projesinde Hamnet'teki partneri Paul Mescal ile yeniden bir araya geliyor.

Oscar adayı yönetmen Benh Zeitlin imzalı "Hold On To Your Angels" filminde Jessie Buckley ve Paul Mescal bir kez daha başrolleri paylaşacak.

Merakla beklenen filmin çekimlerinin Şubat ayında başlaması planlanıyor.