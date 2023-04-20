"Kanlı Nigar" müzikali Antalya'da sahnelenecek

Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:12

Güncelleme: 20.04.2023 - 16:12

Yapılan açıklamaya göre, müzikal, Cem İdiz'in besteleriyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken , Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Başkemancılığı Fahrettin Arda’nın üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

ESERİN KONUSU

1900'lerin İstanbul'unda geçen hikaye, besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar; yıllar sonra kızı Latife, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine dönmesini konu alıyor. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar’ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar bu yönleriyle, günümüz kadınlarına ilham olmaktadır.

OYUNCULAR

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Emel Öziş, ‘Hamdi’ rolünü Ümit Burak Tekinay, ‘Haydar’ rolünü Toygarhan Atuner, ‘Şetaret’ rolünü Zişan Damcıoğlu, ‘Letafet’ rolünü Arzu Yaman, ‘Hüsrev’ rolünü Baha İşler, ‘Rumelili’ rolünü Ercan Uğur, ‘Laz’ rolünü Zafer İşgören, ‘Acem’ rolünü Baturalp Bilgili, ‘Ülfet’ rolünü Selin Telek, ‘Nefaset’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Pınar Tekol, ‘Naci’ rolünü Dağhan Ergün, ‘İhtiyar’ rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.