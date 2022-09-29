‘Acı ve Tatlı’ Belgeseli, En İyi Belgesel ödülü için yarışıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 18:08

Dünya prömiyerini XVII. Uluslararası Kazan Film Festivali’nde yapan Acı ve Tatlı Belgeseli, Antalya Film Festivali’nden Jüri Övgüye Değer Ödülü, Malatya Film Festivali’nden En İyi Belgesel Ödülü ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nden Mansiyon ile döndü. Almanya’ya işçi olarak giden bir kadının hikayesini anlatan yapım 05 Ekim Çarşamba günü 22.00’da Madrid Artistic Metropol sinemalarında Avrupalı sinema severlerle buluşacak. En İyi Belgesel ödülü için dört film yarışıyor. Festivalde ödüller 6 Ekim akşamı belli olacak.

Deneyimli Yönetmen Didem Şahin’in kendi hikayesinden yola çıkarak çektiği film 1963’te Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden Nermin’in hikayesini anlatıyor. ‘Acı ve Tatlı’ belgeseli yönetmenin kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu bir anlatı, göç olgusuna öznel bir yaklaşımı. Yapımcılığını ve Yönetmenliğini yakın zamanda kaybettiğimiz Didem Şahin’in yaptığı ‘Acı ve Tatlı’ belgeselinin Tarih Danışmanı Emrah Safa Gürkan, ortak yapımcısı Eda Arıkan, 1000Volt Post Prodüksiyon.

Visions du Reel Film Market’e seçildi.

Belgesel, Nisan 2021’de dünyanın en önemli belgesel film marketlerinden biri olan Visions du Reel Film Market’e seçilmiş, sektöre ilk özel gösterimini yapmıştı. Kültür Bakanlığından yapım desteği alan ‘Acı ve Tatlı’, Antalya Film Forum Geliştirme ve Yapım Aşamasındaki Belgeseller platformlarına seçilerek 2018 / 2019 yıllarında uluslararası jüriye ilk sunumlarını gerçekleştirmiş, Altın Kayısı Yerevan Film Festivali kapsamında düzenlenen C2C Film Marketinde bire bir proje geliştirme programlarına dahil olmuştu.

FİLMİN ÖYKÜSÜ...

Nermin 1963’te Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak gider, babalarına emanet ettiği üç kızını da bir süre sonra yanına alır. Didem, Dortmund doğumlu bir belgesel yönetmenidir. Anneannesinin hafızasının kaybolmakta olduğunu öğrenince yanına gitmeye karar verir. Kamerasını alır, anneannesinin ve diğer Türkiyeli göçmenlerin yaptığı gibi İstanbul'dan Almanya'ya giden bir trene biner. Bu tren yolculuğu zamanda bir yolculuğa dönüşür. Kayıp parçalar bir araya geldikçe Nermin'in göçmen bir kadın işçi olarak yaşadığı dönemin bir portresi ortaya çıkar. Stuttgart’ta yaşayan Nermin artık Alzheimer hastasıdır.

DİDEM ŞAHİN

Didem Şahin, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümünden mezun oldu. İngiltere'de bulunan Birkbeck Üniversitesinde senaryo eğitimi aldı. Yüksek lisansını Belgesel Film Yapımı ve Yönetimi üzerine Londra’daki Brunel Üniversitesinde tamamladı. 'Beyrut'a gittiğimi anneme söylemeyin' (2007) SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından En İyi Türk Belgesel Filmi seçildi. 2010’da Berlinale Talent Campus’e seçilen Şahin, HaberTu¨rk TV'de 3 yıl belgeseller ve aktüel programlar yaptı, Benim Ali Sami Yenim Belgeseliyle Ficts Spor Filmleri Festivalinde En İyi TV Belgeseli ödülünü¨ aldı. 2013 itibariyle bağımsız olarak üretmeye devam etti. Malezya, Gambiya, Moğolistan, Rusya, Irak, Suriye, Beyrut gibi coğrafyalarda, insan hikayeleri ve göç temalarında çektiği belgeselleri Al Jazeera World, TRT, NTV, İZ TV kanallarında gösterilmekle birlikte birçok festivalde yarıştı, ödüller aldı. 2016'dan beri Cannes Medya ve TV Ödülleri Belgesel Jürisinde yer almaktadır. 'Men Tu¨rkmenem Men Begem, Kamp, Turnuva, Ebola, Brikama, Gamze Bulut, No Sochi!, Benim Ali Sami Yenim, Lady Muhtar belgesellerinden bazılarıdır.