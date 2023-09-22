Açlık oyunları serisinden yeni film!
2000'lerin sevilen serisi Açlık Oyunları'nın yeni filmi geliyor! Açlık oyunlarının yeni filminin oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Açlık Oyunları serisinin yeni filminin oyuncuları kim, nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Başrollerinde Rachel Zegler ve Tom Blyth'ın olduğu serinin yeni filmi geliyor! İlerleyen zamanlarda vizyona girecek filmin konusu, oyuncuları ve ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Henüz 18 yaşında olan Snow (Tom Blyth) bir zamanlar güçlü ve gururlu bir aile olan ancak savaş sonrası Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur.
Onuncu Açlık Oyunları hızla yaklaşırken, genç Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e (Rachel Zegler) akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde paniğe kapılır. Ancak Lucy Gray, hasat töreni sırasında meydan okurcasına şarkı söyleyerek Panem'in tüm dikkatini çektikten sonra Snow, durumu kendi lehine çevirebileceğini düşünür.
Şovmenlik içgüdülerini ve yeni keşfedilen politik anlayışlarını birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracak.
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rachel Zegler
Tom Blyth
Hunter Schafer
Peter Dinklage
Viola Davis
Jason Schwartzman
Kjell Brutscheidt
Ashley Liao
Isobel Jesper Jones
Irene Böhm
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi 17 Kasım'da sinemada vizyona girecek.
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNDEN YENİ FRAGMAN!
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