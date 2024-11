Adam Driver, Jeremy Strong ve Anne Hathaway, James Gray’in suç-gerilim filmi 'Paper Tiger' için bir araya geliyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:39

James Gray’in yeni suç-gerilim filmi Paper Tiger, başrollerinde Adam Driver, Jeremy Strong ve Anne Hathaway gibi ödüllü oyuncularla büyük bir merak uyandırıyor. Gerçek olaylardan esinlenen Paper Tiger, Amerikan Film Pazarı’na (AFM) sunulmak üzere hazırlandı ve önümüzdeki hafta uluslararası sinema pazarında tanıtımı yapılacak.

Gray'in özgün senaryosuna dayanan Paper Tiger, Amerikan Rüyası’nın peşinden koşan iki kardeşin, kendilerini Rus mafyasının hedefinde bulmalarını konu alıyor. Kardeşler, gerçek olamayacak kadar cazip bir planla dolandırıcılık ve şiddet dolu bir dünyaya çekilirken, hayatta kalmaya ve ailelerini korumaya çalışıyorlar. Filmin, We Own The Night ve Little Odessa gibi suç ve drama türlerinde öncü yapımların yönetmeni Gray’i köklerine döndüreceği ifade ediliyor.

Filmin çekimlerinin 2025'in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Filmin başrol oyuncularından Adam Driver, iki Oscar, dört Primetime Emmy ve bir Tony Ödülü adaylığıyla tanınıyor. Marriage Story ve BlacKkKlansman gibi önemli yapımlarda yer alan Driver, son olarak Father, Mother, Sister, Brother filminde rol aldı ve New York’ta tiyatro sahnelerinde izleyici karşısına çıkıyor. Jeremy Strong, HBO'nun ödüllü dizisi Succession ve Broadway’deki An Enemy Of The People oyunundaki performanslarıyla övgü topluyor. Oscar ödüllü Anne Hathaway ise Les Misérables, The Devil Wears Prada ve The Dark Knight Rises gibi yapımlarla kariyerinde sağlam bir yer edinmiş durumda ve The Princess Diaries 3 filmiyle Disney’e dönüş yapmaya hazırlanıyor.