Adam Sandler'ın 'Happy Gilmore 2' filmi Netflix'te resmen onaylandı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 23:20

Güncelleme: 16.05.2024 - 23:20

Adam Sandler'ın başrolünde yer aldığı ve 1996 yılında büyük beğeni toplayan golf komedisi "Happy Gilmore"un devam filmi Netflix tarafından resmen onaylandı.

Orijinal "Happy Gilmore" filminde, Sandler öfke kontrolü sorunları olan ve golf yeteneğini keşfeden bir hokey oyuncusu olan Happy Gilmore'u canlandırmıştı. Happy, büyükannesinin evini kurtarmak için para kazanmak amacıyla golf turuna katılır ve kibirli profesyonel golfçü Shooter McGavin (Christopher McDonald) ile karşı karşıya gelir. Filmin yardımcı oyuncu kadrosunda Julie Bowen ve Carl Weathers da yer alıyordu.

"Happy Gilmore" filmi, Dennis Dugan'ın yönetmenliğinde ve Universal Pictures tarafından çekilmişti. Sandler, senaryoyu Tim Herlihy ile birlikte yazmıştı. Film, dünya çapında yaklaşık 40 milyon dolar hasılat yaparak Sandler'ı dönemin en büyük komedi yıldızlarından biri haline getirdi.

Netflix'in onayladığı bu devam filmiyle, Sandler bir kez daha Happy Gilmore karakterine hayat verecek. Filmin yapım süreci ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar henüz açıklanmadı, ancak hayranlar şimdiden büyük bir heyecanla beklemeye başladı.