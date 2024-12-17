Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler' oyunuyla İstanbul'da izleyicilerle buluşacak

Yayınlanma: 17.12.2024 - 21:56

Güncelleme: 17.12.2024 - 21:56

Adana Şehir Tiyatroları "Hedda Gabler" oyununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahneleyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.

Henrik Ibsen'in yazdığı, Volkan Sarıöz'ün yönettiği oyunda, Olca Hayal Çetin, Cevher Hikmet Güzey, Yağmur Özcan, Önder Özcan, Uğur İzgi, Dilek Polat, Kurtuluş Bilgilioğul ve Ahmethan Çelebi rol alıyor.

Çağdaş tragedyanın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilen oyun, hayatta sevgi ve saygı gibi önemli değerleri bir kenara iten, diğer taraftan insanların kaderlerinde önemli değişiklikler oluşturup, hükmetmeyi benimseyen Hedda Gabler'in gelenekler ve tutucu toplum içinde kısılıp kalmasını anlatıyor.