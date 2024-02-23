Adıyaman’da bulundu: 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor! 'Damarları belirgin şekilde görülüyor'

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:02
Adıyaman’da bulundu: 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor! 'Damarları belirgin şekilde görülüyor'
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Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi. Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor. Orta Miyosen Dönemine ait olan ve günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne getirildi. Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santim uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin bir vaziyette görülüyor. Orta miyosen dönemine tarihlediğimiz bu fosil günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fosiller göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görülmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır” dedi.


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