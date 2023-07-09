After Life 2'nin çekimleri tamamlandı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:51

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:51

Ghostbusters: Afterlife 2'nin başrolü Ernie Hudson, çekimlerin başlamasının ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çekimlerinin resmi olarak tamamlandığını doğruladı. Hudson, 2021'in eski devam filminde orijinal Ghostbuster Winston Zeddemore rolünü, franchise gazileri Bill Murray, Dan Aykroyd, Annie Potts ve Sigourney Weaver ile birlikte yeniden canlandırdı.

SENARİST GREVLERİNDEN SAĞ ÇIKAN YAPIM

Aile draması Prisoner's Daughter için Screen Rant ile özel olarak konuşurken Ernie Hudson, Ghostbusters: Afterlife 2 hakkında konuştu. Serinin yıldızı, "filmin bittiğini" doğrulamasının yanı sıra, devam filminin Yazar Grevleri nedeniyle ertelenme olasılığına ve potansiyel grevlere değinerek, Sony'nin mevcut çıkış tarihini korumaya istekli olduğunu, ancak bunu daha da ileri götürebileceğini belirtti:

"Stüdyoların ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yapacaklarını asla bilmiyorum ama çekimler bitti, ki bu senaristlerin grevi ve devam eden her şey yüzünden biraz zordu. Bu yüzden, nerede yapıldığı konusunda çok fazla karışıklık olduğunu biliyorum, ama en azından kutuda bitirdiğimiz için minnettarım ve şimdi herkes gibi ben de ne olacağını görmek için bekliyorum."



Yönetmenliğin yanı sıra filmin ortak yazarı da olan Gil Kenan, çekimlerin ardından bir ek sahne ihtiyacı duymazsa 2023’teki vizyon ihtimali de hâlâ değerlendirilebilir konumda.

