Yorgos Lanthimos yeni filmi "Poor Things" hakkında konuştu

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:31

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:31

8 Eylül'de sinema tutkunları ile buluşacak Poor Things, Alasdair Gray'in aynı adlı romanından uyarlandı. Bir Frankenstein hikayesi olan filmin yönetmeni Yorgos Lanthimos "Daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir yaratık" şeklinde karakteri betimledi.

Empire Magazine'e konuşan Lanthimos, "Bazen Emma, ??'Ne halt ettiğimi bilmiyorum - bu işe yarar mı?' Bazen ben bile bilmiyorum, bu yüzden farklı şeyler deniyoruz” dedi. Dürüst olmak gerekirse, ona hayran kaldım.” dedi. "Doğrusunu söylemek gerekirse ona hayran kaldım. Filmi kurgularken bazen ona mesaj atıp, ‘Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Bu inanılmaz,’ diyordum. İşin içinde biraz sihir var." diye ekledi.

Emma Stone'a göre, iki yetenek arasındaki işbirliği, Lanthimos'un karakteri şekillendirmesine yardımcı olan geri bildirimleriyle performansa katkıda bulundu. “İkimiz de her zaman çok ama çok birlikteydik. Ve bir barometre olarak ona her zaman güvenebildim." dedi.

Lanthimos ile ikinci defa çalışan Stone, "Sevdiğim ve güvendiğim insanlarla birlikteydim ve hatalar yapabileceğimi ve oyun oynayabileceğimi hissettim" dedi. “Sevdiğim ve güvendiğim insanlarla birlikteydim. Hata yapabileceğimi ve deneyebileceğimi hissettim. Çok savunmasız olsa da, bu özgürlük rahat hissettirdi. Sanırım Yorgos’la tekrar tekrar çalışmanın sevdiğim yanı da bu.” şeklinde açıkladı.

Bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen bir kadının kıtalar arasına ulaşan trajik öyküsünü konu alan yapımda Willem Dafoe ve Christopher Abbott ile birlikte Ramy Youssef, Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter ve Margaret Qualley gibi isimler yer alıyor.