Bob Marley'nin hayatını anlatan “One Love”dan ilk fragman geldi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:10

Paramount, son dönemlerde giderek popülerleşen ünlü müzik ikonlarını perdeye taşıma geleneğini devam ettiriyor. Bu yılın başlarında ise bir Michael Jackson filmi için harekete geçilmişti. Geçen aylarda Bob Dylan’ın hayatını anlatacak bir filmin yolda olduğu duyurulmuştu. No Woman No Cry, Could You Be Loved, Jamming ve Three Little Birds gibi hit parçalarla müzik dünyasına damga vuran Bob Marley'nin filmi ise yolda... Peki One Love ne zaman vizyona girecek? One Love filminin konu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ONE LOVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Bob Marley rolünü BAFTA adayı Kingsley Ben-Adir üstleniyor. Ben-Adir daha önce The OA ve Peaky Blinders’ta rol almıştı. Oyuncu şu sıralar Disney+’ta yayınlanan Marvel dizisi Secret Invasion’ın başkötüsü Gravik performansıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oyuncu ayrıca bu yaz vizyona girecek Margot Robbie’li Barbie filmindeki sayısız Ken versiyonundan birisine de hayat verecek.

One Love’da Marley’nin eşi Rita’yı ise Lashana Lynch canlandıracak. Aktris son olarak James Bond filmi No Time to Die’da Nomi’yi ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ta Captain Marvel’ı canlandırmıştı.

Yapımın oyuncu kadrosunda Ben-Adir ve Lynch ile birlikte James Norton, Michael Gandolfini, Anthony Welsh, Tosin Cole, Sundra Oakley, Nadine Marshall ve Nestor Aaron Absera gibi isimler yer alıyor.

ONE LOVE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bob Marley: One Love filmi 12 Ocak 2024 tarihinde film tutkunları ile buluşacak.

ONE LOVE FİLMİNİN FRAGMANI

Bob Marley: One Love filminin fragmanı 6 Temmuz'da Paramount Pictures Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı.