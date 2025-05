Afyonkarahisar'da klasik müzik festivali devam ediyor: Mahkûmlara özel dinleti

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 07:25

Konser, geçen cumartesi günü Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapıldı. Marie Hasonová, Michael Foršt ve Matouš Hason’dan oluşan Terchitko di Praga grubu mahkûmlara özel olarak programa eklenen konserde, Antonín Dvorak’ın “String Quartet in E-flat Major No. 10 ‘Slavonic’” eserini seslendirdi. Konsere Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak; festival konukları Adnan Özyalçıner, Yalvaç Ural ve Metin Celal katıldı. Konserden sonra mahkûmlara kısa bir konuşmayla seslenen Yalvaç Ural, geçen yıl da burada bir konuşma yaptığını anımsatarak “Gidenlere hayırlı olsun diyorum. Yeni gelenler varsa onların da bir an önce kurtulmalarını diliyorum. Bu sanatçılar Çekya’dan geldiler ve güzel bir eser çaldılar. Kadınlar daha duyarlı ve daha hassastır. İnanıyorum ki sizler de bu konserde güzel hisler yaşamışsınızdır” dedi.

Festivalin akşam programındaki konserler Afyonkarahisar Müzesi’nde yapıldı. Sahneye ilk olarak Karolína Franclíková&Prag Beşiri çıktı. Franclíková’ya Natálie Toperczerová, Marie Hasonová, Matouš Hason ve Štepánka Plocková eşlik etti. Grup M. Reger’in “Suita No.1 for solo viola - 1. movement” ve F. Bridge’in “Lamentatio for two violas” eserini seslendirdi. Daniel Matejca, Natalie Toperczerova, Boyumil Bondarenko ve William Graf’tan oluşan Suk Dörtlüsü de, J. Brahams’ın “Quintet for two violins, cello and two violas, Op. 111” ve A. Dvorak’ın “String Quartet No.10” eserlerini seslendirdi. Yurttaşlar her iki grubu da coşkuyla alkışladı.

ŞEHİDE SAYGI

Irak’ın kuzeyinde görev yaptığı sırada meydana gelen mayın patlamasıyla Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Önder Özen şehit düştü. Önceki akşam yapılması planlanan Terchitko di Praga konseri, planlanandan daha kısa tutuldu ve seyircilerden alkış yapılmaması istendi, hareketli değil ağıt havasında eserler çalındı.

Festival bugün saat 20.30’da, Afyonkarahisar Müzesi’nde, Eva Strejcová’nın piyano resitali ve yarın saat 20.30’da, Afyonkarahisar Müzesi’nde; Eva Strejcová, Mariia Prokofeva ve Oleg Cingarski’den oluşan Ars Essendi Üçlüsü konseriyle devam edecek.