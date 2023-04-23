'Ah O Eski Milli Bayramlar' sergisi Pembe Köşk'te ziyarete açıldı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

28 Mayıs’a dek her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek sergiye ilişkin bilgi veren İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Şeker Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı tarihlere rastladığı zamanları anımsattı.

Bu yıl çok büyük acıların yaşandığını belirten Toker, “Hepsini yüreğimizde hissederek eski bayramları sizlerle hatırlamakta fayda görüyoruz. Burada hem 23 Nisan’la ilgili hem 19 Mayıs’la ilgili Atatürk döneminden itibaren Ankara’da yapılan törenler, resimler ve yaşananlarla, sizlere yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toker, bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı temalı bir sergi daha düzenleneceğini de aktardı. Cumhuriyetin her devresine Pembe Köşk’ün şahitlik ettiğini dile getiren Toker, köşkün tüm yurttaşların malı olduğunu vurgulayarak “Buraya sahip çıkmanız lazım. Burasını görüp büyüklerinizin geçmişini hatırlamanız lazım” diye konuştu.