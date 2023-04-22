Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
Adıyaman’da, Ramazan Bayramının ikinci günü sabahın erkek saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen yürüyüş yapan yurttaşlar boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.
Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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