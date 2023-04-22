Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi: 'Bize de bayram böyle geldi'

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, ABD'de Pınar Öncel ile nikâh masasına oturan oğlu Serkan Öncel'in düğününe katılamadı. Sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bize de bayram böyle geldi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:44
Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi: 'Bize de bayram böyle geldi'
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Usta sanatçı Nazan Öncel, bir süredir aşk yaşadığı Pınar Öncel ile ABD'de nikâh masasına oturan oğlu Serkan Öncel'in düğününe katılamadı.

Öncel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda oğlunun nikâhında çekilen bu fotoğrafı paylaştı.

Nazan Öncel, paylaşımında "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım" notunu düştü. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi.

Nazan Öncel, geçdiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık" demişti.

 


Nazan Öncel

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