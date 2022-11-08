Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat hayatı tüm yönleriyle kaleme alındı

08 Kasım 2022 Salı, 09:37

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vefatının üzerinden henüz 60 yıl geçmesine rağmen hala hakkında en çok konuşulan, yazılan ve çalışma yapılan Tanpınar, yaşamı boyunca edebiyatın birçok türünde eser kaleme aldı.

Turgay Anar, Şerif Eskin ve Aykut Ertuğrul tarafından hazırlanan "Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar" kitabı, "Tanpınar'ın Kurmaca Dünyası", "Tanpınar'ın Şiiri", "Tanpınar'ın Estetiği ve Şehirleri", "Tanpınar'ın Eleştirmenliği", "Edebiyat Düşünce ve Tarihin Kavşağında Tanpınar" olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Birçok ismin de katkı sunduğu kitap, Tanpınar'ın kalem tecrübesini çok yönlü bir bağlamda yeri geldiğince disiplinler arası bir perspektif kuşanarak ele almayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, önceki yıllarda Kemal Tahir ve Tarık Buğra gibi Türk edebiyatının diğer iki zirve ismi hakkında da kapsamlı kitaplar hazırladıklarını belirterek, "Bu kitap Türk edebiyatını derinden etkilemiş büyük bir sanatçıyı hak ettiği seslilikte anma gayretimizin küçük bir parçasıdır. Umuyorum ki onun hakkında yapılacak daha nice çalışmalara da kaynaklık edecektir." ifadelerini kullandı.