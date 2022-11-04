Kitap fiyatlarına zam geliyor
Kağıt fiyatlarının bu yıl neredeyse ikiye katlanmasının ardından yayıncılar, kitap etiketlerinde bir kez daha değişiklik vaktinin geldiğini dile getirmeye başladı. Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.
Yayıncılar, bir kitabın oluşturulması için gerekli bütün kalemlere (kağıt, baskı, kırtasiye, telif maliyetleri) gelen zamlardan dolayı kitap fiyatlarına da zam geleceğini ifade etti.
Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder yaptığı açıklamalarda, seneye kötü koşullarda başladıklarını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söyledi. Öder'e göre; var olan şartlar karşısında zamlar kaçınılmaz.
Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyatlar arttı. Farklı gider kalemleri olan yayıncılarda da durum farklı değil.
MALİYETTE BÜYÜK ARTIŞ
400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.
Öder, ''Tüm dünyada 2020'nin başından beri kağıt krizi var. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kağıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kağıt girdisi de olunca yüzde 240'ların üzerinde artış var'' açıklamasında bulundu.
Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Öder, ''Nisandan bu yana kitap satışlarında yüzde 30-40'lara yakın düşüş var'' dedi ve kitap üretiminde de düşüşün olduğuna dikkat çekti.
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