04 Kasım 2022 Cuma

Kitap fuarları neredeyse her ülkede sonbaharın sonunun geldiği, yerini kış belirtilerinin almaya başladığı ara mevsime denk getiriliyor.

Yayınevleri fuarlarda kitaplarını sergilemekle kalmıyor, bir yıl içinde yapılan yenilikleri de yansıtıyor okura. Bunu da konuşmalar düzenleyip yazarlarla okurları bir araya getirecek tartışma ortamı yaratarak gerçekleştiriyor. Tanınan yazarların o yıl içinde yazdıklarıyla adını yeni duyuran genç yazarların kitapları bu bağlamda sergileniyor.

SEDAT SEVER

Konusunda onlarca kitap yazan çocuk yazınının yetkin hocalarından, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever, Cumhuriyet yazarlarından Şahin Aybek’in yönelttiği sorulara verdiği yanıtlarla, başta çocukları, onlarda okuma kültürü yaratmaya çalışan anne babaları, öğretmenleri de aydınlatıyor.

Aybek’le Sever’in bu etkinliğinin fuar dönemine denk gelmesi, çocuklarına okumayı sevdirmeye çalışan bilinçli aileler, öğretmenler açısından şanstır.

Sever, yanıtları vermeye, çağdaşlık yolunda bir yüzyıldır büyük gelişimler gösteren insanımızın önünü kesmek isteyenlerin amacını köreltecek “demokratiklik, çağdaşlık” gibi kavramlarla başlıyor:

“Demokratik ve çağdaş bir toplum yaratmak için çocuklara okuma kültürü kazandırmalıyız!”

Okuma kültürünü oluşturacak bu kavramlara uzun yılların birikimiyle açıklık getiriyor Sever.

OKUMA KÜLTÜRÜ

“Okuma kültürü edinmiş birey” yetiştirmek, eğitim sistemimizin ulaşması gereken en temel amacı olmalıdır. Eğitim sistemimiz okuryazar değil, okur yetiştirmeyi öncelemelidir. Okulöncesi dönemde çocukların kendi gerçekliğine uygun resimli kitaplarla buluşması, onlara her gün düzenli kitap okunması, çocukların duygu ve düşünce bilinçlenmesinde, okula başladıktan sonraki başarılarında büyük fark yaratmaktadır.

Bunu gerçekleştirecek kitapların, içerik-resim-çizim yönünden göz doldurucu düzeye geldiği kanısındayım. Bu düzey, yazmanın-resimlemenin-çizimin belli kişilere bırakılmayışı, yetişen genç kadınların, erkeklerin insanı şaşırtacak yetenekte olmasıyla açıklanabilir.

Ayrıca on, on beş yıl öncesine dek ele aldığımız bir kitabın Avrupa’da, Amerika’da basılanların yanında çok ilkel kaldığı görülüyordu. Bu aşılmıştır. Kitaplar, baskı yönünden de özenli, ilgi uyandırıcı, göz alıcı bir düzeyde veriliyor çocuğun eline. İstanbul Fuarı sürüyor. Çocuğa yönelik kitaplar bu açıdan gözden geçirilirse okuma kültürü edinmesine çalışılan çocukların yararlanması için ortaya konulan kitapların ne denli ilgi çekici olduğu görülecektir. Bu düzeye varılması, çocuğun okuma kültürü edinmesini kolaylaştıracaktır.

OKUMA KÜLTÜRÜ NASIL KAZANDIRILIR?

Çocuğa okuma kültürü, ancak devletin, ilgili eğitim kurumlarının, doğuşundan başlamak üzere anne babanın, okulda öğretmenin dayanışma içinde olmasına bağlıdır. Bunun ayrıntılarına ulaşmak için, Cumhuriyet’in internet sitesine girip Sever’in yazısının tümünün okunması gerekir. Sözü, konunun yetkin kişisi Sever’e bırakalım:

“Bir ülkede bilimsel düşüncenin yaşamın her alanında yaygınlaşabilmesi, kişilerin erken çocukluk döneminden başlayarak özerk bir kişilik geliştirebilmeleriyle olanaklıdır. Bu nedenle, çocukların, görsel iletişim araçlarının iletileriyle kuşatıldığı bir dönemde, bilişim teknolojilerinden de amaca uygun ve etkilice yararlanabilmesi için çocuğun eğitiminden sorumlu tüm kurumların, kişilerin duyarlıklarını, okuma kültürü edinmiş bireyler yetiştirmede buluşturması gerekir.”