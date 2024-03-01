AIMA yaz programını açıkladı
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA, bu yılın programını duyurdu. AIMA’da ustalık sınıflarında açılışı 24-30 Haziran tarihleri arasında “viyolonsel ustalık sınıfı” ile Nadége Rochat yapacak.
Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali önderliğinde, genç müzisyenlerin gelişim yolculuklarına eşlik etmek amacıyla 25 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA, bu yılın programını duyurdu. AIMA’da ustalık sınıflarında açılışı 24-30 Haziran tarihleri arasında “viyolonsel ustalık sınıfı” ile Nadége Rochat yapacak.
Flüt branşındaki uzmanlık sınıfları Ayla Uludere ve Ece Karşal tarafından iki ayrı grup olarak; birincisi 4-10 Temmuz, ikincisi ise 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Klarnet sınıfında Jean-Marc Fessard ve Ayşegül Kirmanoğlu 17-22 Temmuz tarihleri arasında gençlere tecrübelerini aktaracak. Keman sınıfında ise Tanja Becker-Bender ve Pelin Halkacı Akın 25-30 Temmuz tarihleri arasında katılımcıların sanatlarında olgunlaşmaları için tecrübelerini paylaşacak. 19-25 Ağustos tarihleri arasında piyano öğrencileri Gökhan Aybulus ile birlikte çalışma fırsatı bulacaklar. Yazın son uzmanlık sınıfı 2-8 Eylül tarihleri arasında Mathis Rochat yönetiminde viyola ekibi ile olacak.
Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ayvalikmusic.org adresindeki başvuru formunu indirilerek ulaşılabilir.
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