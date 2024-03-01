AIMA yaz programını açıkladı

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA, bu yılın programını duyurdu. AIMA’da ustalık sınıflarında açılışı 24-30 Haziran tarihleri arasında “viyolonsel ustalık sınıfı” ile Nadége Rochat yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:07
AIMA yaz programını açıkladı
Abone Ol google-news

Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali önderliğinde, genç müzisyenlerin gelişim yolculuklarına eşlik etmek amacıyla 25 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA, bu yılın programını duyurdu. AIMA’da ustalık sınıflarında açılışı 24-30 Haziran tarihleri arasında “viyolonsel ustalık sınıfı” ile Nadége Rochat yapacak.

Flüt branşındaki uzmanlık sınıfları Ayla Uludere ve Ece Karşal tarafından iki ayrı grup olarak; birincisi 4-10 Temmuz, ikincisi ise 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Klarnet sınıfında Jean-Marc Fessard ve Ayşegül Kirmanoğlu 17-22 Temmuz tarihleri arasında gençlere tecrübelerini aktaracak. Keman sınıfında ise Tanja Becker-Bender ve Pelin Halkacı Akın 25-30 Temmuz tarihleri arasında katılımcıların sanatlarında olgunlaşmaları için tecrübelerini paylaşacak. 19-25 Ağustos tarihleri arasında piyano öğrencileri Gökhan Aybulus ile birlikte çalışma fırsatı bulacaklar. Yazın son uzmanlık sınıfı 2-8 Eylül tarihleri arasında Mathis Rochat yönetiminde viyola ekibi ile olacak.

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ayvalikmusic.org adresindeki başvuru formunu indirilerek ulaşılabilir. 


AIMA haberleri Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi haberleri Filiz Ali haberleri

İlgili Haberler

Mucizenin adı: AIMA

Mucizenin adı: AIMA
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Divan Kurulu üyesinden Dursun Özbek'e sert tepki: 'Biz hain değiliz'

Divan Kurulu üyesinden Dursun Özbek'e sert tepki: 'Biz hain değiliz'
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?

Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…