Ajan(Spy) filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:49

Özgün ismi Spy olan Ajan filminin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.



AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Melissa McCarthy

Jason Statham

Rose Byrne

Jude Law

Miranda Hart

Bobby Cannavale

Allison Janney

Peter Serafinowicz

Richard Brakev

Morena Baccari

50 Cent

Verka Serduchka

Björn Gustafsson

Nargis Fakhri

Michael McDonald

Mitch Silpa

Will Yun Lee

Carlos Ponce

Steve Bannos

Raad Rawi

Jessica Chaffin

Katie Dippold

Julian Miller

Zach Woods

Ben Falcone

Jamie Denbo

Iván Kamarás

Yuri Buzzi

Alessandro De Marco

Paul Feig

AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.



