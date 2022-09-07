Ajan(Spy) filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?

Aksiyon ve komediyi birleştiren Ajan filmi 2015 yılında vizyona girmiş olsa da halen TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ajan filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:49
Ajan(Spy) filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?
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Özgün ismi Spy olan Ajan filminin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.

AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Melissa McCarthy 

Jason Statham 

Rose Byrne

Jude Law 

Miranda Hart 

Bobby Cannavale

Allison Janney

Peter Serafinowicz 

Richard Brakev

Morena Baccari

50 Cent 

Verka Serduchka 

Björn Gustafsson

Nargis Fakhri

Michael McDonald 

Mitch Silpa

Will Yun Lee 

Carlos Ponce

Steve Bannos 

Raad Rawi 

Jessica Chaffin 

Katie Dippold

Julian Miller 

Zach Woods 

Ben Falcone

Jamie Denbo 

Iván Kamarás 

Yuri Buzzi 

Alessandro De Marco 

Paul Feig 

AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.



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