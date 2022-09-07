Ajan(Spy) filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?
Aksiyon ve komediyi birleştiren Ajan filmi 2015 yılında vizyona girmiş olsa da halen TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ajan filminin oyuncuları kimlerdir? Ajan filminin konusu nedir?
Özgün ismi Spy olan Ajan filminin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.
AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Melissa McCarthy
Jason Statham
Rose Byrne
Jude Law
Miranda Hart
Bobby Cannavale
Allison Janney
Peter Serafinowicz
Richard Brakev
Morena Baccari
50 Cent
Verka Serduchka
Björn Gustafsson
Nargis Fakhri
Michael McDonald
Mitch Silpa
Will Yun Lee
Carlos Ponce
Steve Bannos
Raad Rawi
Jessica Chaffin
Katie Dippold
Julian Miller
Zach Woods
Ben Falcone
Jamie Denbo
Iván Kamarás
Yuri Buzzi
Alessandro De Marco
Paul Feig
AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.
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