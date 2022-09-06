Tuzak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tuzak filmi nerede çekildi?

Tuzak (Setup) filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Tuzak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tuzak filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 12:12
Tuzak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tuzak filmi nerede çekildi?
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Mike Gunther tarafından yönetilen ve Gunther ve Mike Behrman tarafından yazılan aksiyon-gerilim filmi Tuzak (Setup) filmi 20 Eylül 2011'de vizyona girdi.

TUZAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzun süredir arkadaş olan Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan Phillippe), ve Dave (Brett Granstaff) kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie (Susie Abromeit) ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler. 

TUZAK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

50 Cent 

Bruce Willis 

Ryan Phillippe 

Jenna Dewan 

Randy Couture 

James Remar 

Brett Granstaff 

Yun Lee 

Shaun Toub

Susie Abromeit

Rory Markham 

Jay Karnes 

Ambyr Childers

Omar Dorsey

TUZAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kasım 2010'da Grand Rapids, Michigan'da gerçekleşti.


tuzak Film Setup

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