Akbank Caz Festivali başladı

Yıllar içinde genişleyen müzikal yelpazesi kapsamında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren Akbank Caz Festivali günümüzde sadece caz müziği tutkunlarının değil, çok sayıda müzikseverin de vazgeçemediği bir etkinlik konumunda.

Akbank Sanat, Aya İrini Müzesi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu Center PSM gibi çok sayıda farklı mekanda gerçekleştirilen Festivalde, şimdiye kadar Cecil Taylor, Archie Shepp, Roberto Fonseca, Terje Rypdal, Miroslav Vitous, Nils Peter Molvear, Anouar Brahem Trio, Abdullah Ibrahim, Aydın Esen, Betty Carter Trio, Dave Holland, John Zorn, Cassandra Wilson, Joachim Kühn, Joe Zawinul, Anthony Braxton, McCoy Tyner, Joe Lovano, Egberto Gismonti Trio, Courtney Pine, Pharoah Sanders, Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Arto Lindsay, Richard Bona, Max Roach, Nguyen Le, Dino Saluzzi, Jimmy Smith, Ayşe Tütüncü, Art Ensemble of Chicago, Trio 3, Aki Takase, Sam Rivers, Don Cherry, Richard Galliano, Biréli Lagrène, Stephan Micus, Steve Turre, Charles Lloyd New Quartet, Avishai Cohen "Seven Seas", Arild Andersen Trio, Maffy Falay Sextet, Dusko Goykovich Quartet, Paul Motian, The Ray Gelato Giants, Azam Ali & Niyaz, Robert Glasper Experiment, Vijay Iyer Trio, ZAZ, Christian McBride Trio, Jamie Cullum, Kenny Barron & Dave Holland, Leszek Mozdzer, China Moses, Ambrose Akinmusire, Chet Faker, Enrico Rava, Nicholas Payton gibi farklı kuşaklardan, caz ve farklı müzik türlerinden birçok önemli isim yer aldı.

Her yıl birçok farklı yenilik ile izleyicilerinin huzurlarına gelen Akbank Caz Festivali, 2006 yılından itibaren gerçekleştirdiği Kampüste Caz konserleri ile İstanbul'un dışında Türkiye'nin birçok kentine ulaştı. Kampüste Caz konserleri Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Adana, Erzurum, Kayseri, Kars ve daha birçok şehirde düzenlendi. Akbank Caz Festivali, 2010 yılında geçmiş yıllarını özetleyen özel bir derleme albüm, retrospektif bir belgesel ve kitap çalışması ile yirminci yılını taçlandırdı. 20. Akbank Caz Festivali, 2011 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri'nde, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat" kategorisi ödülünü aldı. 2015 yılında 25. yılını kutlayan festival günümüz Türkiye caz sahnesinden geniş bir seçki sunduğu 2 CD’lik bir albüm hazırladı. Çeyrek asrı anısına sınırlı sayıda basılan bir plak çalışması da gerçekleştiren festival, bu albümde 1960’lı ve 70’li yılların Türkiye caz panoramasına dair küçük bir kesit sundu.

Türkiye’de cazın gelişimini 30 yıldır destekleyen Akbank Caz Festivali, tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı, etkinliklerin ötelendiği pandemi döneminde de hızını kesmeyerek 2020’de Türk Cazı’nın bulunduğu noktayı kayıt altına almak için arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza attı. Festival bu projede, Türkiye Cazı’nın 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış 30 özgün esere yer verdi. Türk Caz sahnesini yansıtan bir arşiv niteliği taşıyan olan “Dün, Bugün, Yarın” albümü, box set plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da yayımlandı. Çalışma; sadece albüm olarak değil, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşan belgesel boyutuyla da hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması bakımından önemli bir değer taşıyor.

Takipçileriyle olan iletişimini sosyal medya kanalları üzerinden de farklı bir boyuta taşıyan Akbank Caz Festivali digital medyada ses getiren çeşitli projelere imza attı. Festival, Akbank Caz Festivali Tişört Tasarım Yarışması ve Akbank Caz Radyosu isimli sosyal medya projeleriyle Stevie Awards ve Creativity International Awards'da çeşitli ödüller aldı.

Akbank Caz Festivali, Avrupa Caz Festivalleri Derneği olan European Jazz Network üyesidir.