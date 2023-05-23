Akdamar Adası’nda ilk defa tiyatro oyunu sahnelenecek

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:24

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:24

Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor. Şimdiye kadar bin 500’ün üzerinde kişinin katılım sağladığı şenlikte, çocuklar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da devlet tiyatroları tarafından sergilenen oyunları izleme fırsatı buluyor.

Şenlik Koordinatörü Kadir Oğuz, bu yıl üst düzeyde bir katılımın olduğunu ifade ederek, “Bizim şenliklerimize her yıl ortalama bin 500 çocuk katılıyordu ama bugün festivalin 5’inci günü olmasına rağmen 1500’ü çoktan aştık. Bu yıl katılım çok üst düzeyde ki, bu da bizim için gurur verici bir durumdur” dedi.

Bu tür şenliklerin çocukların sosyalleşebileceği alanlar olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Çocuklar burada birbirleriyle iletişime geçebiliyor ve kendilerine bir özgüven geliyor. Ayrıca şenlik çerçevesinde atölyelerimiz var. Sihirli şapkalar, dans, kukla ve pandomim atölyesi gibi birçok atölyemiz sırasıyla oluyor. İsteyen çocuk her gün buraya gelip farklı atölyelerde sosyalleşebiliyor. Bu çerçevede ailelerin mutlaka katılmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ilk defa Akdamar Adası’nda bir tiyatro oyununun sahneleneceğini vurgulayan Oğuz, “Şenlik çerçevesinde üç devlet tiyatrosu Van’a gelecek. Adana Devlet Tiyatrosu, ‘Güzel ve çirkin’ oyunu ile geldi ve yoğun bir katılım söz konusu oldu. Yine İstanbul Devlet Tiyatrosu 26 ve 27 Mayıs tarihinde burada sahne alacak. Onda da yoğunluk bekliyoruz. Son olarak Erzurum Devlet Tiyatrosu, Akdamar Adası’nda açık havada oyununu oynayacak. İlk defa adada bir oyun oynanacak ve bu bizim için de bir ilk olacak. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bizler Akdamar Adası’ndaki oyunu iple çekiyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİK PROGRAMI

Van Kültür Merkezi Sahnesi

23 Mayıs Salı;

11.00, Bir Şehnaz Oyun (Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

19.00, Kral'in Diş Ağrisi (Van Çocuk ve Gençlik Sanat Derneği)

24 Mayıs Çarşamba;

11.00, Abur Cubur Ülkesi (Hürriyet İlkokulu)

15.00, Guguk Kuşu (Mustafa Necati Ortaokulu)

19.00, Kirmizi Elma (Van İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Toplum Merkezi Tiyatro Topluluğu)

25 Mayıs Perşembe;

11.00, Mim-ik Eller Pantomim Gösterisi (Burhan Öner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi)

15.00, Kirmizi İpekyolu Ortaokulu

26 Mayıs Cuma;

11.00, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (İstanbul Dt)

14.00, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (İstanbul Dt)

27 Mayıs Cumartesi;

11.00, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (İstanbul Dt)

14.00, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (İstanbul Dt)

Akdamar Adası Açık Hava

28 Mayıs Pazar;

14.00, Dünyanin Eski Zamanlarinda (Erzurum DT)