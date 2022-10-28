Akdenizli dansçılar İzmir'de buluşuyor

28 Ekim 2022 Cuma, 12:58

Performans Araştırmaları Labaratuvarı (PAL) İzmir ve Malaga’dan Atelier de la Danza işbirliğiyle Akdeniz ülkelerinin şehirlerinden dansçılar ilk kez 4-5-6 Kasım’da İzmir’de bir araya gelecek.

Mekâna özgü performanslar, atölyeler, video-dans projeksiyonları, yuvarlak masa sohbetleri ve dans sanatçısılarının katılımıyla hibrit bir buluşma alanı yaratılacak. Böylece profesyonel olan ya da olmayan dansçılar ile dansla ilgilenen halkın birbiriyle bağlantı kurması hedefleniyor.

Etkinliklerin ayrıntılarına “meettomove.org” isimli internet sitesinden ulaşılabilir.