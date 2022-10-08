AKM Müzik Platformu'nun atölyeleri başlıyor
Müzik prodüksiyonunun tüm aşamalarının ele alınacağı atölyeler ve çok daha fazlası İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde her cumartesi gerçekleştirilecek.
AKM Müzik Platformu ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek müzik atölyeleri katılımcılara müzik üretiminin tüm aşamalarını öğretmeyi amaçlıyor.
Müzik Prodüksiyonu Atölyesi
Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nda gerçekleştirilecek;Sedat Şenel ve Erdem Yetim yürütücülüğünde müzik prodüksiyonunun tüm aşamalarının ele alınacağı, uygulamalı bir stüdyo atölyesidir.
Bilet Fiyatı: 75 ?
Kapasite: 12
Kayıt ve Mikrofonlama Teknikleri Atölyesi
Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nda gerçekleşecek atölye, BAU Konservatuar Müzik Teknolojileri Öğretim Görevlisi Laçin Şahin tarafından yürütülecek.
Temel mikrofonlama ve kayıt tekniklerinin ele alınacağı stüdyo atölyesidir. Vokal ve enstrüman mikrofonlamaları ile ilgili temel teknikler uygulamalı olarak gösterilecektir.
Bilet Fiyatı: 75 ?
Kapasite: 12
Seslendirme ve Diksiyon Atölyesi
Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nda gerçekleşecek atölyenin yürütücüsü BAU Konservatuar Sahne Sanatları Öğretim Görevlisi Ece Okay olacak.
Seslendirme ve Diksiyon Atölyesi, katılımcılarına seslendirmelerinin nasıl gerçekleştiğini diksiyon çalışmaları, drama teknikleri ve stüdyo pratiğiyle birleştirip öğretmeyi amaçlayan bir atölyedir.
Bilet Fiyatı: 75 ?
Kapasite: 12
Seslendirme ve Diksiyon Atölyesi
Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nda gerçekleştirilecek atölyenin yürütücüsü BAU Konservatuar Sahne Sanatları Öğretim Görevlisi Ece Okay olacak.
Seslendirme ve Diksiyon Atölyesi, katılımcılarına seslendirmelerinin nasıl gerçekleştiğini diksiyon çalışmaları, drama teknikleri ve stüdyo pratiğiyle birleştirip öğretmeyi amaçlayan bir atölyedir.
Bilet Fiyatı: 75 ?
Kapasite: 12
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