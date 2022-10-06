"Gençler Yolda" sergisi AKM'de
Beyoğlu Kültür Yolu projesinde, Gençler Yolda sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’ne yayılan, genç sanatçıları merkeze alan çok katılımlı bir sergidir. Sergide yer alan genç sanatçıların üretimleri 2018- 2022 yılları arasında üretilmiş bir bölümü daha önce farklı sergilerde görülmüş bir bölümü hiç gösterilmemiş işlerden oluşmaktadır.
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