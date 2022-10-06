"Gençler Yolda" sergisi AKM'de

Bir hafıza mekânı olarak Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda kesişme/buluşma noktasıdır. Bu yönüyle de hem yola hem de kavramına ve yola çıkış eylemine dahildir. Gençler yolda başlığıyla bu sergi hem yola hem de genç üretimin kendisine odaklanmaktadır.