"Gençler Yolda" sergisi AKM'de

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 00:39
<p><span style="color: #303030; font-family: Radikal, -apple-system,;">Beyoğlu Kültür Yolu projesinde, Gençler Yolda sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’ne yayılan, genç sanatçıları merkeze alan çok katılımlı bir sergidir. Sergide yer alan genç sanatçıların üretimleri 2018- 2022 yılları arasında üretilmiş bir bölümü daha önce farklı sergilerde görülmüş bir bölümü hiç gösterilmemiş işlerden oluşmaktadır.</span></p>

Beyoğlu Kültür Yolu projesinde, Gençler Yolda sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’ne yayılan, genç sanatçıları merkeze alan çok katılımlı bir sergidir. Sergide yer alan genç sanatçıların üretimleri 2018- 2022 yılları arasında üretilmiş bir bölümü daha önce farklı sergilerde görülmüş bir bölümü hiç gösterilmemiş işlerden oluşmaktadır.

<p><span style="color: #303030; font-family: Radikal, -apple-system,;">Yolda olmak bir süreçtir. Devam etmeyi varışı ve kalışı anlatır. Söz konusu sanat olduğunda üretim her an devam etmeyi gerektirir. Bu sergilerin merkeze aldığı genç üretim hem somut hem soyut anlamda yolda olmaya odaklanmaktadır. Düşünmek, hayal etmek ve üretmek kesintisiz devam etmektedir. </span></p>

Yolda olmak bir süreçtir. Devam etmeyi varışı ve kalışı anlatır. Söz konusu sanat olduğunda üretim her an devam etmeyi gerektirir. Bu sergilerin merkeze aldığı genç üretim hem somut hem soyut anlamda yolda olmaya odaklanmaktadır. Düşünmek, hayal etmek ve üretmek kesintisiz devam etmektedir. 

<p><span style="color: #303030; font-family: Radikal, -apple-system,;">Bir hafıza mekânı olarak Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda kesişme/buluşma noktasıdır. Bu yönüyle de hem yola hem de kavramına ve yola çıkış eylemine dahildir. Gençler yolda başlığıyla bu sergi hem yola hem de genç üretimin kendisine odaklanmaktadır.</span></p>

Bir hafıza mekânı olarak Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda kesişme/buluşma noktasıdır. Bu yönüyle de hem yola hem de kavramına ve yola çıkış eylemine dahildir. Gençler yolda başlığıyla bu sergi hem yola hem de genç üretimin kendisine odaklanmaktadır.

<p>Açılış: 10:00 Kapanış: 22:00</p> <p>Küratörler: Ayça Okay, Nazlı Pektaş<br />Danışman: Prof. Dr. Hüsamettin Koçan</p>

Açılış: 10:00 Kapanış: 22:00

Küratörler: Ayça Okay, Nazlı Pektaş
Danışman: Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Kültür Sokağında yer alan sergiyi 23 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.</span></p>

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Kültür Sokağında yer alan sergiyi 23 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

<p>Sanatçılar:<br />1. Atilla Saban<br />2. Beste Kopuz<br />3. Delal Eken<br />4. Eymen Aktel<br />5. Furkan Depeli</p>

Sanatçılar:
1. Atilla Saban
2. Beste Kopuz
3. Delal Eken
4. Eymen Aktel
5. Furkan Depeli

<p>6. Mehmet Ali Yıldız<br />7. Mustafa Tuğrul<br />8. Koray Bıyıklı<br />9. Tansu Kırcı<br />10. Seçil Büyükkan</p>

6. Mehmet Ali Yıldız
7. Mustafa Tuğrul
8. Koray Bıyıklı
9. Tansu Kırcı
10. Seçil Büyükkan

<p>11. Umut Kambak<br />12. Yağız Çalışkan<br />13. Emrullah Örünklü<br />14. Caner Kaya<br />15. Gizem Sezen Özçelik</p>

11. Umut Kambak
12. Yağız Çalışkan
13. Emrullah Örünklü
14. Caner Kaya
15. Gizem Sezen Özçelik

<p>16. Tarık Ceddi<br />17. Pınar Yılmaz<br />18. Büşra Çeğil</p>

16. Tarık Ceddi
17. Pınar Yılmaz
18. Büşra Çeğil

<p>19. Sıtkı Eryılmaz<br />20. Haydar Akdağ<br />21. Ozan Dursun</p>

19. Sıtkı Eryılmaz
20. Haydar Akdağ
21. Ozan Dursun

AKM sergi sanatçı Sanat sanat eseri

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