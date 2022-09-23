AKM Yeşilçam Sineması’nda biyografik filmler haftası

23 Eylül 2022 Cuma, 17:37

23-30 Eylül haftasında Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda tarihe geçen yıldızların hayatlarını anlatan Kevin Macdonald’ın “Whitney”; Olivier Dahan’ın “Kaldırım Serçesi”; Jon Nguyen, Rick Barnes ve Olivia Neergaard-Holm’ün “David Lynch: Yaşam Sanatı” filmleri gösterimde olacak.

WHITNEY- KEVIN MACDONALD





Oscar ödüllü yönetmen Kevin Macdonald’ın 2018 yapımı biyografik filmi “Whitney”, 23-30 Eylül haftası boyunca AKM Yeşilçam Sineması’nın 14.00 seansında gösterimde olacak. 6 Grammy ödülü, 30 Billboard Music ödülü, 7’si üst üste olmak kaydıyla müzik listelerini altüst eden tam 11 “Number 1” şarkı, 200 milyonun üzerinde albüm satışı, unutulmayan The Bodyguard filmi ve çok daha fazlasıyla Amerikalı şarkıcı Whitney Houston’ın müzik dünyasında zirveye çıkışını ve oradan trajik ölümüne dek yavaş yavaş birçok kayıpla aşağı inişini daha önce anlatılmamış hikayelerle ele alan biyografik film 120 dakika sürüyor. Mariah Carey’den Beyoncé’ye nesilleri etkileyen, çalkantılı evliliği ile gündemden hiç düşmeyen sanatçının kendi görüntülerinin yanı sıra en yakınlarının tanıklıkları ve anlatımıyla zenginleşen filmi sakın kaçırmayın.

AKM Yeşilçam Sineması, 23-30 Eylül / 14.00



KALDIRIM SERÇESİ- OLIVIER DAHAN

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın hayatını konu alan “Kaldırım Serçesi” (La Vie En Rose) filmi, 23-30 Eylül haftasında AKM Yeşilçam Sineması’nın 16.30 seansında izleyiciyle buluşacak. Olivier Dahan imzalı 2007 yapımı film, şarkıcının başarılarını, aşklarını, hayal kırıklarını ve çöküşlerini duygusal bir hikayeyle gözler önüne seriyor. 140 dakika süren biyografik film, beğenilen oyuncu Marion Cotillard’ın Oscar ödüllü performansına sahne olurken Cotillard’a başarılı oyunculuklarıyla Sylvie Testud ve Pascal Greggory eşlik ediyor.

AKM Yeşilçam Sineması, 23-30 Eylül / 16.30



DAVID LYNCH: YAŞAM SANATI

Jon Nguyen, Rick Barnes ve Olivia Neergaard-Holm’ün ortak imzasını taşıyan 2016 yapımı “David Lynch: Yaşam Sanatı”, 23-30 Eylül haftası süresince AKM Yeşilçam Sineması’nın 19.00 seansında vizyonda olacak. David Lynch’in hayatını belirleyen senelerine doğru seyirciyi özel bir yolculuğa çıkaran film, Amerika’nın pastoral, küçük bir kasabasındaki yaşamından Philadelphia’nın karanlık sokaklarına doğru, sinemanın en karmaşık figürlerinden birini şekillendiren olayları takip ediyor. 90 dakika süren film, Lynch’in kendi sanat, müzik ve erken dönem filmlerini bir araya getirerek yönetmenin kendine has dünyasının karanlık köşelerini aydınlatıyor ve izleyicilere onu bir insan ve sanatçı olarak daha iyi anlama fırsatı sunuyor.

AKM Yeşilçam Sineması, 23-30 Eylül / 19.00

