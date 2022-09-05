AKP'li belediyelere festival yasağı yok
Son dört ayda 16 konser ve festival yasaklanırken iş AKP’ye gelince değişiyor. Başta TEKNOFEST etkinlikleri olmak üzere AKP’li belediyeler istediği sanatçıyı çağırabiliyor.
Türkiye’de son dönemde birçok konser ve festival çeşitli gerekçeler öne sürülerek yasaklanıp iptal ediliyor.
Son 4 ayda iptal edilen festivaller ve konserlerin sayısı 16’yı bulurken, Selçuk Balcı, Demet Akalın, Resul Dindar, Kıraç, İlyas Yalçıntaş, Uğur Işılak ve Zara AKP’li Tekkeköy Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konserlerinde sahne aldı.
Yurt genelinde birçok konser güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken Samsun Tekkeköy Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Bayramı Konserleri’nde Selçuk Balcı ve Demet Akalın sahne aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin TEKNOFEST Karadeniz organizasyonu kapsamında da ünlü sanatçılar sahne aldı.
Resul Dindar Çarşamba Havalimanı’ndaki TEKNOFEST Karadeniz Festivali
alanında; İlyas Yalçıntaş, Kıraç, Uğur Işılak ve Zara ise
Batı Park’ta düzenlenen konserlerde sahne aldı.
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