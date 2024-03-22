Aksiyonun ve romantizmin buluştuğu yepyeni bir film: Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 22:47

Güncelleme: 22.03.2024 - 22:47

Universal Pictures, Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı The Fall Guy filmi için heyecan verici bir fragman yayımladı. Mayıs ayında vizyona girecek olan film, aksiyon koreografı ve bir yönetmen arasındaki romantik ilişkiyi ve bir film yıldızının kaçırılma olayını konu alıyor.

Fragman, Gosling'in canlandırdığı Colt Seavers ve Blunt'ın canlandırdığı Jody Moreno arasındaki ilişkiyi vurgulayarak, film hakkında daha fazla detay veriyor. Colt'un, bir film yıldızını kurtarmak için dublörlükten gerçek bir aksiyon kahramanına dönüşümünü gösteren fragman, izleyicilere film için büyük bir beklenti oluşturuyor.

The Fall Guy, SXSW film festivalinde prömiyerini yapmış ve izleyicilerden olumlu eleştiriler almıştı. Film, aksiyon ve komedinin başarılı bir şekilde harmanlandığı ve Gosling ile Blunt'ın performanslarının övgü aldığı yönünde ilk izlenimlerden olumlu bir etki yaratmıştı. İzleyicilerin filmi heyecanla beklediği belirtiliyor.

The Fall Guy, Gosling ve Blunt'ın yanı sıra Hannah Waddingham, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson ve Stephanie Hsu gibi başarılı oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor. Chad Stahelski ve David Leitch gibi deneyimli yönetmenlerin işbirliğiyle, film aksiyon ve komedi severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.