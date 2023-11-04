Ryan Gosling ve Emily Blunt'lı The Fall Guy'ın fragmanı heyecan yaratıyor...

Yayınlanma: 04.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 00:00

"The Fall Guy" adlı aksiyon filmi, David Leitch'in yönetmenliğinde ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke, Teresa Palmer ve Stephanie Hsu gibi yıldız isimlerin bulunduğu bir yapım olarak 1980'lerin aynı adlı aksiyon dizisinden uyarlandı. Film, bir Hollywood dublörünün yaşadıklarını anlatıyor.

Ryan Gosling, filmde Colt Steavers adında bir dublörü canlandırıyor. Colt, hayatını neredeyse kaybeden bir set kazasının ardından iyileşme sürecindedir. Hikaye, Colt'un eski sevgilisi Jody Moreno (Emily Blunt) ile kesişmesiyle başlar. Jody, bir bilim kurgu western filmi yönetmektedir ve Colt'tan yardım ister. Ancak projenin yıldızı olan Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) kaybolunca işler karmaşıklaşır. Film, Colt'un bu gizemli olayın içine çekilmesi ve kötü niyetli bir komplonun içinde bulunmasını anlatır.

"The Fall Guy" filmi 1 Mart 2024 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Film, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Ryan Gosling ve Emily Blunt gibi deneyimli oyuncuların performansları, filmi izlemeye değer kılıyor.

Film, David Leitch'in yönetmenliğinde çekilmiş olup, dublörlerin dünyasına dair ilginç bir hikaye sunuyor. Aksiyon severler için heyecan verici bir yapım olacağa benziyor.

"The Fall Guy" 1 Mart 2024'te beyazperdedeki yerini alacak.