Alanya, 18. Uluslararası Caz Günleri ile müzikseverleri büyülüyor...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:06

Kültür ve sanat alanındaki önemli şehirlerinden biri haline gelen Alanya, bu yıl 18. kez düzenlenecek Uluslararası Caz Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Alanya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, dünyaca ünlü caz sanatçılarını ağırlayacak.

Alanya Uluslararası Caz Günleri, 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı'nda Alanya Kalesi'nin ışıkları altında gerçekleşiyor. Bu önemli etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok sanatçı katılıyor.

Festival, caz müziği severlere unutulmaz anlar yaşatmak için muhteşem konserler ve etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, tarihi ve büyüleyici atmosferi ile müzikseverleri kendisine çekiyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festivalin açılış gününde yaptığı açıklamada, Alanya'nın en güzel günlerinden birini yaşadığını ve festivalin startını verdiklerini belirtti. Yücel, dünya çapından gelen sanatçıların burada sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattığını ifade etti.

Festivalde İspanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, İngiltere ve Türkiye'den sanatçıların sahne aldığını söyleyen Yücel, müziğin evrenselliğine vurgu yaparak insanların farklı müzik türlerini özgürce dinleyebileceğini ve söyleyebileceğini belirtti.

Alanya Uluslararası Caz Günleri, yerli ve yabancı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla düzenleniyor ve 24 Eylül'e kadar devam edecek. Bu etkinlikle Alanya, kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri haline gelecek...