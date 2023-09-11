Cazın büyüsü İzmir'de: İKSEV'in 30. Caz Festivali başlıyor!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:52

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:52

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 14 Eylül'de başlıyor. Türkiye'nin önemli caz etkinliklerinden biri olan festival, İzmir'de caz müziğinin seçkin örneklerini sunmaya hazırlanıyor. Festival, 14-27 Eylül tarihleri arasında, birbirinden ünlü caz sanatçılarını ağırlayacak.

ÖMÜR GÖKSEL İLE FRANK SINATRA ŞARKILARI İLE BAŞLIYOR

Festivalin açılış konseri, Türkiye'de pop ve caz müziğinin başarılı isimlerinden Ömür Göksel'in "Frank Sinatra Şarkıları" konseri ile gerçekleşecek. Bu özel konserde, Göksel'e Zafer Çebi Orkestrası eşlik edecek. İzmir Avrupa Caz Festivali, ardından birbirinden yetenekli üçlülerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Uri Gincel Trio, Fabio Zeppetella Organ Trio, Vein Trio ve Kora Jazz Trio; caz müziğinin en güzel örneklerini seslendirecekler.

CAZIN KADIN SESLERİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI DA FESTİVALDE YER ALACAK...

Festival sadece konserlerle sınırlı kalmayacak. "Cazın Kadın Sesleri" adlı söyleşi etkinliği düzenlenirken "Feminen" adlı çağdaş dans performansı da izleyicileri büyüleyecek. Ayrıca, Sirel Ekşi ve Ümit Tunçağ'ın yöneteceği caz yazarlığı atölyesi, gazetecilik öğrencilerine cazın dünyasını tanıtacak.

30. İZMIR AVRUPA CAZ FESTİVALİ'NIN SON ETKİNLİĞİ MAFFY FALAY BELGESELİ OLACAK

Festivalin son etkinliği ise Türk cazının önemli isimlerinden Maffy Falay'ın yaşamını konu alan belgeselin gösterimi olacak. 92 yaşında hayatını kaybeden Maffy Falay'ın anısına düzenlenen etkinlikte, "Maffy's Jazz" belgeseli izleyicilerle buluşacak.

İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, festivalin kültürler arası iletişimi sağladığını ve eğitim programlarıyla gençlere büyük katkılar sunduğunu belirtti. Festival, uluslararası platformda başarılı olan genç Türk müzisyenlerin de yurt dışında eğitim almasını sağlayarak caz kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor.

İZMİR CAZ FESTİVALİ'NİN PROGRAMI

İzmir Avrupa Caz Festivali, caz müziği tutkunları için bir buluşma noktası olacak. İşte festival programı:

Açılış Konseri: Frank Sinatra Şarkıları - Ömür Göksel

Cazın Kadın Sesleri Söyleşisi

Cazı Fotoğraflamak Atölyesi

Uri Gincel Trio Konseri

Fabio Zeppetella Organ Trio Konseri

Vein Trio Konseri

"Feminen" Çağdaş Dans Performansı

Kora Jazz Trio Konseri

Caz Yazarlığı Atölyesi

Maffy Falay Belgesel Gösterimi