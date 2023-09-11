Cazın büyüsü İzmir'de: İKSEV'in 30. Caz Festivali başlıyor!
İzmir'in müzik ve sanat dolu atmosferi, bu yıl 30. kez gerçekleşecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali ile daha da renkleniyor. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu etkinlik, cazın büyülü dünyasına kapı aralıyor. Cazın usta isimlerinin yanı sıra genç yetenekleri buluşturan festival, 14-27 Eylül tarihleri arasında İzmir'i müziğin ve sanatın merkezi haline getirecek
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 14 Eylül'de başlıyor. Türkiye'nin önemli caz etkinliklerinden biri olan festival, İzmir'de caz müziğinin seçkin örneklerini sunmaya hazırlanıyor. Festival, 14-27 Eylül tarihleri arasında, birbirinden ünlü caz sanatçılarını ağırlayacak.
ÖMÜR GÖKSEL İLE FRANK SINATRA ŞARKILARI İLE BAŞLIYOR
Festivalin açılış konseri, Türkiye'de pop ve caz müziğinin başarılı isimlerinden Ömür Göksel'in "Frank Sinatra Şarkıları" konseri ile gerçekleşecek. Bu özel konserde, Göksel'e Zafer Çebi Orkestrası eşlik edecek. İzmir Avrupa Caz Festivali, ardından birbirinden yetenekli üçlülerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Uri Gincel Trio, Fabio Zeppetella Organ Trio, Vein Trio ve Kora Jazz Trio; caz müziğinin en güzel örneklerini seslendirecekler.
CAZIN KADIN SESLERİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI DA FESTİVALDE YER ALACAK...
Festival sadece konserlerle sınırlı kalmayacak. "Cazın Kadın Sesleri" adlı söyleşi etkinliği düzenlenirken "Feminen" adlı çağdaş dans performansı da izleyicileri büyüleyecek. Ayrıca, Sirel Ekşi ve Ümit Tunçağ'ın yöneteceği caz yazarlığı atölyesi, gazetecilik öğrencilerine cazın dünyasını tanıtacak.
30. İZMIR AVRUPA CAZ FESTİVALİ'NIN SON ETKİNLİĞİ MAFFY FALAY BELGESELİ OLACAK
Festivalin son etkinliği ise Türk cazının önemli isimlerinden Maffy Falay'ın yaşamını konu alan belgeselin gösterimi olacak. 92 yaşında hayatını kaybeden Maffy Falay'ın anısına düzenlenen etkinlikte, "Maffy's Jazz" belgeseli izleyicilerle buluşacak.
İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, festivalin kültürler arası iletişimi sağladığını ve eğitim programlarıyla gençlere büyük katkılar sunduğunu belirtti. Festival, uluslararası platformda başarılı olan genç Türk müzisyenlerin de yurt dışında eğitim almasını sağlayarak caz kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor.
İZMİR CAZ FESTİVALİ'NİN PROGRAMI
İzmir Avrupa Caz Festivali, caz müziği tutkunları için bir buluşma noktası olacak. İşte festival programı:
Açılış Konseri: Frank Sinatra Şarkıları - Ömür Göksel
Cazın Kadın Sesleri Söyleşisi
Cazı Fotoğraflamak Atölyesi
Uri Gincel Trio Konseri
Fabio Zeppetella Organ Trio Konseri
Vein Trio Konseri
"Feminen" Çağdaş Dans Performansı
Kora Jazz Trio Konseri
Caz Yazarlığı Atölyesi
Maffy Falay Belgesel Gösterimi
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