Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek

Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek

Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:02

Almanya'nın Krefeld şehrinde 1984'te kurulan power metal grubu Blind Guardian, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

"The God Machine" adlı Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek topluluk, 26 Eylül'de Ankara Milyon Performance Hall'de, 27 Eylül'de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Şarkı sözlerini yazarken John Ronald Reuel Tolkien, Stephen King ve Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup, Hansi Kürsch, Andre Olbrich, Marcus Siepen ve Frederik Ehmke'den oluşuyor.

Konserin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.

 

 


Etiketler: #Blind Guardian

İlgili Haberler

Kerimcan Durmaz gözaltında: Soruşturma açılmasına sebep olan konser görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan Durmaz gözaltında: Soruşturma açılmasına sebep olan konser görüntüleri ortaya çıktı
Uğur Mumcu konser ile anılacak

Uğur Mumcu konser ile anılacak
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin'de konser verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin'de konser verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler