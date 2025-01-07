Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek
Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek
Almanya'nın Krefeld şehrinde 1984'te kurulan power metal grubu Blind Guardian, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.
"The God Machine" adlı Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek topluluk, 26 Eylül'de Ankara Milyon Performance Hall'de, 27 Eylül'de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.
Şarkı sözlerini yazarken John Ronald Reuel Tolkien, Stephen King ve Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup, Hansi Kürsch, Andre Olbrich, Marcus Siepen ve Frederik Ehmke'den oluşuyor.
Konserin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.
Etiketler: #Blind Guardian
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