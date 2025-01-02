İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin'de konser verdi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 02.01.2025 - 21:20

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de Yeni Yıl Konseri gerçekleştirdi.

Pekin'deki tarihi Milliyetler Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde, Hırvat şef Miran Vaupotic’in yönetimindeki orkestraya Türk piyanist Can Çakmur solist olarak eşlik etti.

Konserde Sergey Rahmaninov'un piyano konçertosu "Paganini'nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi ve Johann Strauss'un "Valsler"inden parçalar icra edildi.

Çinli bestecilerden eserlerin ve Türk besteci Ferit Tüzün'ün "Çay'da Çıra" eserinin de izleyiciyle buluştuğu konsere Çinli müzikseverler ve Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ilgi gösterdi.

50. sanat yılını kutlayan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında 25 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihlerinde 8 şehirde konser düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen turne kapsamında 27 Aralık'ta Şandong eyaletinin Linyi, 28 Aralık'ta Hıbey eyaletinin Handan ve 31 Aralık'ta Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinçuan şehirlerinde konserler gerçekleştirildi.

Pekin'deki Yeni Yıl Konseri'nin ardından orkestra, 3 Ocak'ta Şanghay, 4 Ocak'ta Fucien eyaletinin Şiamın, 5 Ocak'ta Ciangşi eyaletinin Nançang ve 7 Ocak'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Liucou şehirlerinde konserler verecek.