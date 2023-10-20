Alternatif süper kahraman dizisi Gen V'nin ikinci sezonu geliyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:31

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:31

Amazon, The Boys uyarlamasının yanı sıra aynı evrende geçen Gen V dizisinin ikinci sezon onayını resmi olarak verdi. Verilen bu onay Gen V dizisinin ilk sezonunun hala bitmemiş olmasına rağmen verildi. Bu açıdan yola çıkıldığında dizinin oldukça başarılı olduğu ortaya çıktı.

Amazon MGM Studios TV Başkanı Vernon Sanders, Gen V'nin yapım sürecini "olağanüstü bir yolculuk" olarak nitelendirdi ve dizinin başarısını gösteren temel faktörün showrunnerlar Michele Fazekas ve Tara Butters'ın sınırları zorlama isteği olduğuna dikkat çekti.

Sanders, "Onların sınır tanımayan yaklaşımı tam olarak izleyicilerin ilgisini çekiyor ve Gen V'nin 130'den fazla ülkede Prime Video'da bir numaralı dizi olmasına yardımcı oldu. "Müthiş oyuncu kadromuz ve ekibimiz, Gen V ile cesur ve iddialı hikayeler anlatmaya devam edecekleri için heyecanlıyız" dedi. Ayrıca Gen V'nin, 2023'te Prime Video'nun en çok talep gören yeni orijinal dizisi olduğunu belirtti.







